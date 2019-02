Michelfelder Kinderchorleiterin geht in den Ruhestand

Abschied von einer beliebten Musikerin: Rita Schatz geht - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Rita Schatz, langjährige Chorleiterin des Michelfelder Kinder- und Jugendchors, ist in der Pfarrkirche Sankt Johannes Michelfeld beim Familiengottesdienst von Dekan P. Markus Flasinski, dem Geistlichen Rat Pfarrer Georg Braun und Kirchenpfleger Norbert Grillenbeck nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden.

Die langjährige Michelfelder Chorleiterin Rita Schatz wurde beim Familiengottesdienst nach 40 Jahren „voller Freude“ verabschiedet. © Emilie Dietl



Die langjährige Michelfelder Chorleiterin Rita Schatz wurde beim Familiengottesdienst nach 40 Jahren „voller Freude“ verabschiedet. Foto: Emilie Dietl



Als 23-jährige Junglehrerin wurde Rita Schatz einst von Pfarrer Franz Wolfring als Chorleiterin des Kinderchors angeworben. Wöchentlich wurden von ihr die Familiengottesdienste gesanglich und musikalisch gestaltet. In den vergangenen Jahren wurde im 14-tägigen Rhythmus an Sonn- und Feiertagen sowie an Jubiläen gesungen und musiziert. Jung und Alt erfreuten sich an der Musik und an den erfrischenden Stimmen des Kinder- und Jugendchors, die zur Ehre Gottes sangen und für gefüllte Kirchenräume sorgten.

Pater Markus würdigte ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz und dankte im Namen der Pfarrgemeinde, des Pfarrgemeinderats und der Kirchenverwaltung für 40 Jahre Chorleitung, denn in dieser langen Zeit hat auch ein Generationswechsel stattgefunden. Die heutigen jungen Mütter waren einst selbst Chormitglieder – und ihre Kinder bereichern auch heute wieder den Chor. Pater Markus überreichte an Rita Schatz als Dank für ihre so geschätzte Aufgabe ein Blumengebinde.

Rita Schatz bedankte sich bei den Pfarrangehörigen und bei den Eltern und Großeltern für die regelmäßige Begleitung ihrer Kinder zu den Proben und Gottesdiensten, die bestimmt nicht immer einfach waren. Die letzten 40 Jahre haben Rita Schatz nach eigenen Worten viel Freude bereitet.

Sie beendete ihren Dank mit dem Zitat des Kirchenvaters Augustinus: "Wer singt, betet doppelt!" Mit einem großem Applaus der Gottesdienstbesucher wurde Rita Schatz gedankt und schließlich verabschiedet.

nn