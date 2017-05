Michelfelder Straße: Bau startet mit Verzögerung

Erste Phase der Sanierung beginnt am Mittwoch — Firma musste noch Restarbeiten in anderer Gemeinde erledigen - vor 35 Minuten

AUERBACH - 902.000 Euro lässt sich die Stadt die Sanierung der Michelfelder Straße kosten. Am Dienstag, 9. Mai, wird die Baustelle mit zweiwöchiger Verzögerung eingerichtet. Mindestens bis Oktober müssen Bürger und Besucher der Stadt mit Behinderungen und Teilsperrungen rechnen.

Die Bushaltestellen in der Michelfelder Straße werden seit gestern nicht mehr angefahren, Ersatzhaltestellen sind in der Marienstraße in Höhe des Bauhofs eingerichtet. © Brigitte Grüner



Die Bauzeit für das 505 Meter lange Straßenstück beträgt laut Stadtverwaltung voraussichtlich fünf Monate. Neben der Erneuerung des Straßenbelages wird auch ein neuer Kanal eingebaut. Die Bushaltestelle unterhalb der Realschule wird ausgebaut und bietet damit künftig mehr Sicherheit. Bis es so weit ist, wurden die Bushaltestellen an die Marienstraße verlegt. In Höhe des Bauhofs sind die Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Einfahrt zur Siedlung "Am Rosenhof" und die Zufahrt zur St.-Johannes-Klinik sind auch während der Bauphase möglich. Im Kreuzungsbereich könne es natürlich auch zu Behinderungen kommen, allerdings eher kurzfristig, erklärt Stadtbaumeisterin Margit Ebner.

Der Rettungswagen darf notfalls durch die Baustelle fahren. Und an den Wochenenden werde der Bereich jeweils so "aufgeräumt", dass die Zufahrt möglich ist. Die Michelfelder Straße ist eine der am meisten befahrenen Straßen in Auerbach. Verkehrszählungen haben ergeben, dass alleine zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr mittags rund 1600 Fahrzeuge durch die Straße rollen. Diese Belastung und die zuletzt strengen Winter haben der Straße zugesetzt und eine Sanierung notwendig gemacht.

Ursprünglich ging die Bauverwaltung der Stadt von Kosten in Höhe von rund 1,074 Millionen Euro aus. Zwei Jahre wurde geplant, ausgeschrieben und die Aufträge vergeben. Im Ergebnis kommt die Maßnahme rund 200.000 Euro günstiger.

Zwei Bauabschnitte

Vorgesehen ist die grundlegende Sanierung der Fahrbahn sowie des begleitenden Rad- und Gehweges von der Einmündung in den Speckbachweg bis zur Einmündung in die Bundesstraße 85. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Zunächst wird die Strecke zwischen Stadtweiher und Einfahrt zum Rosenhof saniert. Die Fahrbahn wird in diesem Bereich auf 6,5 Meter verbreitert.

Im zweiten Teil ist der Kellerberg an der Reihe. Hier bleibt die Straße sechs Meter breit. Vergrößerte Haltebuchten, breitere Gehwege und der Ausbau der Mittelinsel als Querungshilfe für Fußgänger sind Schwerpunkte der Sanierungsplanung. Der Fahrbahnteiler wird 2,5 Meter breit, der Wartebereich an den Haltestellen wird sogar auf vier Meter verbreitert. Die Haltebuchten für die Busse, die vor allem die Schüler der benachbarten Realschule ein- und aussteigen lassen, werden drei Meter tief. Dadurch lassen sich auch Behinderungen im Verkehrsfluss besser vermeiden.

Im Bereich des Kellerberges bekommt der charakteristische Steg des Fuß- und Radweges einen neuen Brückenbelag und ein neues Geländer. Die großen Linden bleiben erhalten. Viel Geld wird während der Maßnahme im Untergrund verschwinden. Eine Kamerabefahrung hat erhebliche Schäden offenbart. Deshalb wird auch der Oberflächenwasserkanal komplett erneuert.

Die Stadtverwaltung bittet Bürger und Durchfahrende um Verständnis für die Probleme während der Bauphase, die am Mittwoch, 10. Mai, beginnen wird.

Der Baubeginn hatte sich verzögert, weil die Baufirma in einer anderen Gemeinde noch Restarbeiten erledigte, die sich witterungsbedingt verzögert hatten.

BRIGITTE GRÜNER