Michelfelder Werkstätten feiern 25-Jähriges

MICHELFELD - Seit 25 Jahren gibt es bei Regens Wagner eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Das Jubiläum wird an diesem Samstag gefeiert. Es geht dabei nicht nur um ein "rundes Jubiläum", sondern vielmehr um die Erfolgsgeschichte einer Einrichtung, die Menschen mit Behinderung eine Aufgabe und einen strukturierten Tagesablauf verschafft.

Blick in die Montagewerkstatt bei Regens Wagner. Foto: Klaus Trenz



Die Michelfelder Werkstätten – so der offizielle Name – haben auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Längst sind sie Partner renommierter Betriebe in der Region, ihre Auftragsbücher seit vielen Jahren voll. Die Zahl der Beschäftigten ist seit 2011 auf gleichem Niveau geblieben: 165 Menschen arbeiten dort in der Wäscherei, in einer Metallwerkstatt, in zwei Montagegruppen, der textilen Werkstatt, im Garten und der Landwirtschaft. Eine Außengruppe mit 127 Menschen mit Behinderung ist in einem Auerbacher Betrieb für Rollladen- und Fensterbau beschäftigt.

Als Matthias Fiedler die Leitung der Michelfelder Werkstätten 2006 übernommen hat, arbeiteten dort 80 Menschen in der WfbM. Er hat schon damals einen gut funktionierenden Betrieb übernommen, brachte aber trotzdem einen Antrag auf die Erweiterung der Werkstätten mit auf den Weg. 2011 wurde der Erweiterungsbau eingeweiht, seitdem können mehr als 120 Menschen mit Behinderung hier beschäftigt werden. Damit stand man auch auf eigenen Beinen, was die Anerkennung als WfbM angeht.

Verbund mit Lauterhofen

1991, als die Werkstätten gegründet wurden, hatte man das nur im Verbund mit Regens Wagner in Lauterhofen geschafft. Das war wichtig, denn erst ab 120 Beschäftigten gilt man laut Gesetz als WfbM, was Aufträge sichert. Denn der Auftraggeber kann dann einen Teil der bezahlten Leistungen auf die "Ausgleichsabgabe" anrechnen, die Betriebe zahlen müssen, wenn sie die laut Sozialgesetzbuch vorgeschriebene Anzahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen. Fiedler kann sich trotzdem nicht zurücklehnen. Aufträge für die Werkstätten gebe es zwar genug, und sie könnten sogar noch mehr annehmen, wenn größere Räume und mehr Personal vorhanden wären. Aber: "Die Produktionsstückzahlen steigen stetig und auch die Aufträge sind komplexer geworden", berichtet Fiedler. So werden in den Werkstätten heute nicht mehr nur Teilkomponenten, beispielsweise für Fenster oder Druckluftvorrichtungen zusammengebaut, sondern auch immer mehr Fertigprodukte, wie der Schmierstoffspender der Firma Baier & Köppel.

Menschen mit Behinderung finden in den Michelfelder Werkstätten seit 25 Jahren eine Aufgabe und einen strukturierten Tagesablauf. Foto: Klaus Trenz



Jahrelang hat Fiedler mit dem Pegnitzer Unternehmen dieses Projekt für die Michelfelder Werkstätten entwickelt. Der automatische Schmierstoffgeber wird komplett in Michelfeld gebaut, inklusive der Programmierung der Software. Auch die Aufgaben in der Verwaltung seien umfangreicher geworden ebenso wie die Anforderungen an die Qualität und die Zertifizierung der Arbeit. Und dann gibt es für den Werkstattleiter noch einen eigenen Anspruch: "Mein Bestreben war und ist, den Namen Regens Wagner bekannt zu machen."

Obhut von Ordensschwestern

Bis 1991 haben die Bewohner von Regens Wagner in Stickerei, Schneiderei, Wäscherei, Bäckerei, Landwirtschaft und im Garten unter der Obhut von Ordensschwestern in der Klosteranlage gearbeitet. 1991 ging die Einrichtung dann den Werkstättenverbund mit Regens Wagner Lauterhofen ein.

Die ersten Bewohner der Regens Wagner-Stiftung kamen in den Berufsbildungsbereich, was den Startschuss für die Michelfelder Werkstätten bedeutete. Es wurden Arbeitsgruppen aufgebaut und 2011 die Michelfelder Werkstätten für 60 Personen sozusagen auf der grünen Wiese errichtet.

