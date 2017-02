Millionen für Sanierung der Realschule in Pegnitz

BAYREUTH/PEGNITZ - Gut neun Millionen Euro will der Landkreis in diesem Jahr investieren. 2,65 Millionen Euro davon entfallen allein auf die insgesamt zwölf Millionen Euro kostende Komplettsanierung der Realschule Pegnitz.

Größere Summen im Finanzhaushalt sind wieder für den Brandschutz vorgesehen. Unter anderem soll für 150 000 Euro ein Ersatz für den Einsatzleitwagen UG—ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung) angeschafft werden, dazu Messsonden, eine Drohne mit Wärmebildkamera sowie digitale Meldeempfänger. Entsprechend dem überörtlichen Gerätebeschaffungsplan gibt es 266 000 Euro Zuschuss an die Gemeinden, unter anderem auch für ein weiteres Wechselladerträgerfahrzeug, das bei der Feuerwehr in Pegnitz stationiert wird. Für die Beschaffungen des BRK-Kreisverbandes Bayreuth sowie des Malteser Hilfsdienstes Waischenfeld sind 174 000 Euro eingestellt, darunter allein 105 000 Euro als zweite Rate für die neu geplante Rettungswache in Pegnitz. Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes kostet der Kauf eines Wechselverkehrsanhängers für die kreiseigene Hochleistungspumpe 20 000 Euro.

Summe fast zehn Mal höher

Für Straßenbaumaßnahmen sind insgesamt 4,3 Millionen Euro vorgesehen und damit fast die zehnfache Summe des Vorjahres. Dazu werden 2,42 Millionen Euro an Zuwendungen erwartet. Im Zuge der Kreisstraße BT34 soll die Brücke in Waischenfeld komplett erneuert werden. Bei geschätzten Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro werden hierfür im Etat 2017 noch 900 000 Euro benötigt. Nach Abzug der Zuwendungen werden sich die beim Kreis verbleibenden Eigenmittel auf 730 000 Euro belaufen. Beim Ausbau der Kreisstraße BT 41 werden die Kosten für den zweiten Bauabschnitt zwischen Elbersberg und Willenreuth samt Radweg auf 1,63 Millionen Euro kalkuliert, wobei der Kreis auf eine Förderung in Höhe von 650 000 Euro hofft.

Die freiwilligen Leistungen des Landkreises nehmen um 417 000 auf 1,8 Millionen Euro zu, nicht zuletzt wegen einer Zuwendung in Höhe von 183 000 Euro für die neu geordneten Landschaftspflegeverbände. Dazu steigt der Zuschuss an die Naturpark-Einrichtungen insbesondere für Radwege von 37 500 auf 67 500 Euro. Mit 5000 Euro beteiligt sich der Kreis zudem am Deutschen Winterwandertag, der 2018 im Fichtelgebirge stattfindet. Während für das Klimaschutzmanagement mit knapp 110 000 Euro rund 20 000 Euro mehr zur Verfügung gestellt werden, sinkt der Ansatz für das Regionalmanagement nach dem Ende der Landesgartenschau um 34 000 auf 116 000 Euro.

Mehr Geld fürs Tierheim

10 000 Euro fließen in das Projekt „Demokratie leben“, weitere 6000 Euro in die Asyl-Kooperation „Hand in Hand“ und 4500 Euro in die Verwaltung der Ehrenamtskarte. Um rund 50 Prozent auf 18 700 Euro steigt die Zuwendung für das Tierheim. Dagegen wird der Zuschuss für das Städtebundtheater Hof von einstmals 24 000 auf nunmehr nur noch 19 000 Euro gekürzt. 2000 Euro gehen dafür an das neue Kreisorchester.

