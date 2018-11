Bunte Farben, eindrucksvolle Tänze und jede Menge Spaß: Mit dem Rathaussturm wurde traditionsgemäß in die närrische Saison gestartet, auch am Samstag in Pegnitz.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B470 nahe Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurde ein 25-Jähriger aus dem Kreis Tirschenreuth schwerstverletzt. Drei weitere Personen in einem VW Crafter aus dem Raum Schwandorf kamen mit leichteren Verletzungen davon. Die B470 war für mehrere Stunden zwischen der Abfahrt Kahrmühle und der Abfahrt zur B299 in Richtung Pressath gesperrt.