Minderjährige bedrohten Kulmbacher mit Küchenmesser

37-Jähriger sollte sein Geld herausgeben - Nachmittags schon Handtaschen im Freibad gestohlen - vor 18 Minuten

KULMBACH - Mit vorgehaltenem Messer forderten zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche am Sonntagabend Geld von einem 37-jährigen Kulmbacher. Polizisten griffen sie wenig später in Fassoldshof auf und nahmen sie fest. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt der Haupttäter in Untersuchungshaft.

Gegen 21.15 Uhr hielten sich die Minderjährigen in einer Parkanlage an der Pestalozzistraße auf. Dort bedrohten sie den 37-Jährigen mit einem Küchenmesser und verlangten die Herausgabe seines Geldes. Als weitere Personen hinzukamen, flüchteten die beiden Jugendlichen unerkannt. Zeugen konnten eine gute Personenbeschreibung der beiden jungen Männer abgeben, die sich für die Kulmbacher Polizisten später als nützlich erwies.



Aufgrund zweier Handtaschendiebstähle im Kulmbacher Schwimmbad, die sich in den Nachmittagsstunden ereignet hatten, nahmen Streifenbeamte zwei tatverdächtige Jugendliche aus Fassoldshof gegen 21.45 Uhr mit zur Dienststelle. Nach weiteren Ermittlungen und aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung stellte sich heraus, dass die beiden jungen Handtaschendiebe auch für den versuchten Raub am Abend verantwortlich sein dürften.

Daraufhin nahmen die Beamten den 16-jährigen Albaner und den 17 Jahre alten Afghanen vorläufig fest. Wenig später führte der 17-Jährige die Polizisten zu den versteckten Handtaschen und deren Inhalt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kripo Bayreuth.



Gegen den 16-Jährigen wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl erlassen. Er sitzt nun in einer Jugendhaftanstalt ein.





ds