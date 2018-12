Mini-Kader der Ice Dogs beim 2:9 gegen Erding chancenlos

Keeper Maximilian Schmidt verhinderte eine mögliche zweistellige Niederlage - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Chancenlos war am Sonntag das EVP-Miniaufgebot bei der 2:9-Heimniederlage gegen den TSV Erding. Torwart Maximimilian Schmidt hat in der Schlussphase mit einer Reihe guter Paraden ein mögliches zweistelliges Ergebnis verhindert.

Angesichts des Minikaders hätten jeder Spieler zwei Schläger gebraucht, um gegen den TSV Erding bestehen zu können. © Reinl

Angesichts des Minikaders hätten jeder Spieler zwei Schläger gebraucht, um gegen den TSV Erding bestehen zu können. Foto: Reinl



Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz - TSV Erding 2:9 (1:4/1:3/0:2) - Der Personalnot gehorchend - nach der Sperrre für Aleksandrs Kracht sowie dem Ausfall von Darnell Pruett und Michael Kuhn standen nur mehr zehn Feldspieler zur Verfügung - hatte Trainer Josef Hefner die Angriffsreihen umgestellt. Neben Roman Navarra stürmten somit Ralf Skarupa und Tristan Schwarz, zusammen mit Pierre Kracht Sven Adler und Johannes Seidinger.

Ehe diese sich richtig zusammengefunden hatten, legten die Gladiators schon das erste Tor vor. Kurz darauf glichen die Ice Dogs bei ihrem ersten nennenswerten Angriff zwar durch den "Spieler des Abends" Pierre Kracht aus, doch im weiteren Spielverlauf gaben eindeutig die Bierstädter den Ton an. Mit einfachen, geradlinigen Kombinationen brachten sie die EVP-Verteidigung immer wieder in Verlegenheit und schraubten das Ergebnis bis zur ersten Pause auf 1:4.

Pegnitz hatte zwar bei der einzigen Strafzeit gegen Erding in diesem Drittel die Möglichkeit auf eine Ergebniskorrektur, doch im zweiminüten Überzahlspiel kamen die Hausherren zu keinem einzigen Torschuss.

Zu Beginn des Mitteldrittels löste Maximilian Schmidt Julian Bädermann im Tor ab. Als in der 27. Minute Roman Navarra auf 2:4 verkürzte, keimten vorübergehend Kampfgeist und Leidenschaft im EVP-Spiel auf, doch die Oberbayern sorgten per Doppelschlag zum 2:6 binnen einer Minute wieder für klare Verhältnisse. Dabei zeigten sie bei der ersten Strafzeit gegen die Gastgeber mit dem 2:5, wie man ein Powerplay erfolgreich abschließt. Zunehmend mussten die Ice Dogs der zahlenmäßigen Überlegenheit der Gladiators Tribut zollen und so kassierten sie vor der zweiten Sirene auch noch das 2:7.

So sehr sich die Pegnitzer Mini-Truppe im Schlussdrittel auch mühte, mehr als ein Pfostenschuss war nicht mehr zu vermelden. Im Gegenteil: Hätte nicht Keeper Schmidt mehrfach glänzend pariert, wäre durchaus eine höhere Niederlage als mit 2:9 Toren möglich gewesen. Die Erdinger dagegen waren glücklich. Hatte Trainer Dopi Dollhofer vor Wochenfrist noch über eine Abwehr geschimpft, die mehr einem Schwimmverein gleiche, und seinen Sturm ob seiner Harmlosigkeit kritisiert, so fasste er die Leistung jetzt kurz und bündig zusammen: "Sechs Punkte - ein Super-Wochenende."

Die Torfolge: 0:1 (4.) Feilmeier/Lorenz/Deubler, 1:1 (6.) Kracht/Niedermeier, 1:2 (8.) Zimmermann/Schwarz/Krzizok, 1:3 (12.) Deubler/Spindler, 1:4 (15.) Spindler/Jeske/Rossi, 2:4 (27.) Navarra/Jüngst/Schwarz, 2:5 (31.) Zimmermann/Schwarz/Michel (5 gegen 4), 2:6 (3.) Krämmer/Rossi, 2:7 (38.) Fischer/Krzizok, 2:8 (46.) Krzizok/Michel/Zimmermann, 2:9 (59.) Spindler/Deubler/Bernhardt.

Strafen: EVP zwei, Erding acht Minuten.

ISI REINL