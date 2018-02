Heutzutage kann man die Faschingsbälle an zwei Händen abzählen. Vor 50 Jahren war es noch ganz anders: Da gingen in Pegnitz im ASV-Heim, in der Glückauf-Gaststätte, im Fliegerheim am Kellerberg, im Kolb-Saal oder im "Fränkischen Hof" heiße Feten über die Bühne. Veranstalter waren meist die Vereine, allen voran der ASV. Es gab aber auch Behörden- und Oberstufenbälle des Gymnasiums. In Auerbach waren besonders das Cafe de la musica und der Schlossgarten beliebte Treffpunkte.