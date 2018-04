Misslungener Start der Judoka in 2. Bundesliga-Saison

NEUHAUS/PEGNITZ - Am Samstag startete die 2. Judo-Bundesliga-Saison. Die Frauen des SV Neuhaus blickten diesem Tag etwas sorgenvoll entgegen, gab es doch im Vorfeld Absagen von Kämpferinnen, die für die Startaufstellung sehr wichtig gewesen wären. Nichtsdestotrotz motivierte Trainer Achim Schauer seine Mädels – und so machten sich zwei Kleinbusse auf den Weg nach Bad Ems im Rheinland.

Die Judoka des SV Neuhaus traten zum ersten Kampftag in der 2. Bundesliga an. Hier Neuzugang Eliana Pielmeier (grau-blauer Judo-Gi) bei einem Angriffsversuch. Foto: Babett Schauer



Die erste Begegnung gegen den Mitfavoriten für diese Saison, Weimar, bestritten Maren Heimstaedt (-52kg), Tatjana Schauer (-78kg), Neuzugang Eliana Pielmeier (-57 kg), Janina Böhmer (-70kg), Claudia Fink (-63kg) sowie Ina Bauernfeind (+78kg). Der Kampf im Leichtgewicht musste von Neuhauser Seite unbesetzt bleiben.

Für die Siegpunkte sorgten Schauer, Fink und Bauernfeind. Pielmeier lag bis kurz vor Ende der Kampfzeit in Führung, musste sich aber doch noch geschlagen geben. So verloren die Neuhauserinnen ihren ersten Kampf knapp mit 3:4. Dieses Ergebnis machte Hoffnung. Denn in der letzten Saison mussten sich die Neuhauserinnen noch mit 6:1 geschlagen geben. Auch für Tatjana Schauer war der Kampf am Samstag ein Fingerzeig. Sie haderte krankheitsbedingt seit über einem Jahr mit ihrem Leistungsvermögen — am Samstag ging sie mit einem zufriedenen Lächeln von der Matte.

Für die zweite Begegnung des Tages gegen die Gastgeberinnen des Judoteams Rheinland stellte Achim Schauer die Mannschaft etwas um: -52kg schickte er Neuzugang Bente Fünfgelder auf die Matte. Die junge Athletin darf heuer das erste Mal im Frauenbereich kämpfen. Sie machte ihre Sache sehr gut. Nach Ablauf der Kampfzeit stand der erste Punkt auf Neuhauser Seite. Erleichtert stapfte Fünfgelder von der Matte und gab zu, ganz schön aufgeregt gewesen zu sein. Anschließend brachte Tatjana Schauer ihre Mannschaft mit einem zweiten Punkt weiter in Führung.

Doch dann wendete sich das Blatt: Pielmeier, Böhmer und Verena Pfeffer, die Claudia Fink -63kg ersetzte, verloren ihre Kämpfe. So änderte der Sieg von Bauernfeind im Schwergewicht auch nichts daran, dass die Neuhauserinnen erneut mit 3:4 den Kürzeren zogen, da das Leichtgewicht fehlte. Dennoch: Die knappen Entscheidungen haben gezeigt, dass mit den Neuhauserinnen, wenn sie mit einer vollbesetzten Mannschaft antreten, zu rechnen ist. Um so ärgerlicher ist es, dass es beim ersten Auftritt in der 2. Bundesliga-Saison so unglücklich gelaufen ist.

Am 12. Mai, findet der 2. Kampftag in Eltmann gegen die heimische SG Eltmann und das Team vom TG Bad Homburg statt. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet.

