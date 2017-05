Missverständnis sorgte für Ärger und Gewalt

Schlägerei unter betrunkenen Kneipengängern endet mit einer gebrochenen Nase — 3600 Euro Strafe - vor 52 Minuten

BAYREUTH - Ein 28-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis musste sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, dass er vor einem Pottensteiner Lokal einen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug, einen anderen einen Kopfstoß gab und ihm dabei die Nase brach.

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, dass er an diesem Abend Streit mit seiner Partnerin hatte und Eifersucht sowie Alkohol im Spiel waren. "Ich schäme mich für mein Verhalten," sagte der Beschuldigte gleich zu Beginn der Verhandlung. Der erste Schlag kam von dem 28-Jährigen, aber danach wurde auch er von Schlägen getroffen, sagte der Kanalbauer aus. Den Kopfstoß machte er, nachdem er sich befreit hatte — und traf den nächsten, der da stand. "Wie kam es eigentlich zu dieser Auseinandersetzung?" fragte Richter Stefan Käsbohrer. Antwort: Eigentlich sei alles nur ein dummes Missverständnis gewesen: Der Angeklagte dachte, dass seine Freundin einen anderen geküsst habe und schlug den vermeintlichen Nebenbuhler mit der Faust ins Gesicht. Als er bemerkte, dass es sich gar nicht um seine Partnerin handelte, sondern um die Freundin des Opfers, erschrak er. Der Angeklagte geht mittlerweile zu einer Beratung und will sich ändern.

Als erster Zeuge kam der Geschädigte zu Wort. Auch bei ihm war Alkohol im Spiel. Er war mit Freunden in dem Lokal. Als er draußen seine Freundin umarmte, kam unerwartet der Schlag ins Gesicht. Er konnte nicht ausschließen, dass er zurück schlug. Am Ende seiner Aussage entschuldigte sich der Angeklagte bei ihm mit Handschlag. Der Zeuge nahm die Entschuldigung an. Die zweite Zeugin war die Freundin des Geschädigten. Sie habe gerade ihren Freund umarmt, als der Angeklagte ihn wegzog und schlug. Mehr habe sie nicht gesehen, weil sie Hilfe holen musste.

Zufällig erwischt

Dann wurde der zweite Geschädigte in den Zeugenstand geholt. Auch er war damals stark alkoholisiert. Er war mit einem Freund in dem Lokal, sie gingen zum Rauchen vor die Tür. Dort bemerkten sie eine Auseinandersetzung und gingen dazwischen. Sofort traf den Mann der Kopfstoß des Beschuldigten. Dass es ihn erwischte, war Zufall. Auch die Aussage des herbeigerufenen Polizisten und die eines weiteren Zeugen stimmten mit den anderen Aussagen überein.

Der Staatsanwalt sah den Sachverhalt als bestätigt an und forderte, den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu verurteilen. Er schlug eine Geldstrafe von 7200 Euro vor. Rechtsanwalt Manfred Vetterl forderte eine geringere Geldstrafe, habe sich der Angeklagte doch bei den anderen Beteiligten entschuldigt. Außerdem sei der Mann geständig und damals stark betrunken gewesen. Der Kopfstoß geschah zudem im Affekt.

Am Ende meinte der Angeklagte, den Tränen nahe, dass es ihm leid tue und er sein künftiges Leben friedlich gestalten wolle.

Amtsrichter Käsbohrer verurteilte den jungen Mann zu einer Geldstrafe von 3600 Euro.