Mistwetter in der Fränkischen Schweiz: Außen herrschte tote Hose

Gäste zog es in den Freizeiteinrichtungen nach Innen

POTTENSTEIN - Durchwachsen wie das Wetter, war auch das Ostergeschäft. Dies sagt Werner Schmitt, Betreiber des E-Parks Pottenstein.

Am ersten Osterfeiertag boomte der Indoor-Hochseilgarten, während bei anderen Outdoor-Freizeiteinrichtungen nichts los war oder diese geschlossen hatten. © Thomas Weichert



Während am Ostersonntag an der Pottensteiner Erlebnismeile wegen Regens und zeitweise sogar aufgrund von Hagelschauern nichts los war, war der Besuch am wesentlich schöneren Ostermontag zwar besser, jedoch auch noch nicht gut. "Es ist eben einfach noch zu kalt", sagt Anita Eckert, für die es der letzte Tag als Pächterin des Kiosks und Bootsverleihs am Schöngrundsee war. Sie hört aus gesundheitlichen Gründen auf (siehe unten).

Vier Autos auf dem Parkplatz

Urlauber und Tagesausflügler waren an Ostern dennoch viele in der Fränkischen Schweiz unterwegs. Freizeiteinrichtungen, die wetterunabhängig sind, boomten daher auch geradezu. So die Teufelshöhle, die an beiden Osterfeiertagen sehr gut besucht war. Ebenso das Teufelshöhlencafé. Auf dem Parkplatz des Schöngrundsees stehen am Ostersonntag gerade einmal vier Autos. Vermutlich Wanderer, denn der Kioskbetrieb machte gegen 14 Uhr dicht. Und die Sommerrodelbahn hat wegen der Bauarbeiten ohnehin noch bis zum 30. April komplett geschlossen.

Was bei Schmuddelwetter boomt, ist der Soccerpark in Regenthal. Dort sind am Nachmittag des Ostersonntags das Lokal und der Indoor-Hochseilgarten voll. Patrick Schneider aus Türkenfeld in der Nähe vom Ammersee lobt diese Freizeiteinrichtung. Er verbringt mit seiner Frau Nicole und seinen beiden Töchtern Charlotte und Nele Ostern bei seiner Mutter in Pegnitz. Die Schneiders wollten unbedingt Klettern. Zuerst waren sie daher am Kletterwald bei Weidenloh. Der hatte zwar geöffnet, klettern konnte man aber wegen des Regens nicht. Das sei zu gefährlich, hieß es.

Die Familie Schneider aus Türkenfeld am Ammersee freut sich, dass der Soccerpark in Regenthal offen hat. © Thomas: Weichert



Von Bekannten hatte Schneider jedoch schon vorher erfahren, dass es in Weidenloh eine "Kletterhalle" gibt, die auch bei schlechtem Wetter offen hat. Umso begeisterter waren die Schneiders dann, das es sich dabei um keine Kletterhalle im klassischen Stil, sondern um einen kleinen Hochseilgarten im Innenbereich handelt. "Das ist sehr gut gemacht und gut angelegt und unseren Kindern macht es sehr viel Spaß", sagt Patrick Schneider.

"Eine echte Alternative"

Dies sei eine echte Alternative, wenn es draußen regnet und günstig noch dazu. Für seine beiden Mädchen bezahlt er gerade einmal sechs Euro für das Klettern. Die Erwachsenen, die Oma aus Pegnitz ist natürlich auch dabei, können währenddessen Kaffee trinken und Kuchen essen. Solche Indoorangebote müsste es bei schlechten Wetter an der Erlebnismeile mehr geben, meint Schneider.

Jedes Jahr an Ostern kommt die Familie Kamleiter aus Uffenheim in den Gasthof Zur Burgruine in Leienfels, um zu wandern. Und dies schon seit gut 20 Jahren. Das erste mal machten die Kamleiters mit ihren Kindern Familienurlaub in der Jugendherberge Pottenstein. Damals waren sie von der Gegend so angetan, dass sie seitdem jedes Jahr wiederkommen. Doch am Ostersonntag war es selbst den wettererprobten Kamleiters nicht zum Wandern zumute. Und so besuchten sie bereits zum dritten Mal das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld, das an beiden Osterfeiertagen gut frequentiert war.

"Das Museum ist sehr gut gemacht und nicht nur zu empfehlen, wenn es regnet", sagt Erich Kamleiter. Seine Frau Lydia ergänzt, dass sie besonders die Geschichte und die Entstehung der Fränkischen Schweiz interessiert. Dafür sei das Museum eine wahre Fundgrube.

Ausgebucht waren die beiden Sonderführungen von Jens Kraus (rechtes Bild, links) zur aktuellen Sonderausstellung über den 30-jährigen Krieg am Ostersonntag im Fränkische-Schweiz-Museum. © Thomas Weichert



Ostersonntag ist auch der Tag der Museen in der Fränkischen Schweiz. Vielleicht auch deshalb und nicht nur wegen des schlechten Wetters kommen an diesem Tag viele Besucher nach Tüchersfeld. Für Museumspädagoge Jens Kraus, der auch die Sonderführungen zur Sonderausstellung zum Dreißigjährigen Krieg hält, ist klar, dass bei Regenwetter mehr Museumsbesucher kommen als bei Sonnenschein. Dennoch sei der gerade der Ostersonntag ein ungünstiger Tag dies zu bestimmen. Eben weil zum einen der Tag der Museen ist und es zum anderen zwei Sonderführungen gibt, die jedoch auf jeweils 25 Personen begrenzt sind.

Einen Treffer gelandet

Mit der aktuellen Sonderausstellung "Söldner, Schrecken, Seuchen. Franken und Böhmen im Dreißigjährigen Krieg" habe man heuer einen "Treffer" gelandet, so Kraus. Denn das Fränkische-Schweiz-Museum sei das einzige Museum in Deutschland, in dem es bislang eine Sonderausstellung zum Dreißigjährigen Krieg gibt. Die Ausstellung läuft erst seit einer Woche. Das Interesse ist bereits sehr groß. Angekündigt haben sich sogar schon einige Busreisegruppen, die nur wegen der Ausstellung drei Tage in der Fränkischen Schweiz bleiben.

