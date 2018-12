Mit 1,7 Promille: Fahrer übersieht Kreisverkehr

Bayreuther fährt im Rausch einfach darüber hinweg - vor 6 Stunden

BAYREUTH - 1,7 Promille Alkohol hatte am Sonntagmittag ein Pkw-Fahrer im Blut, der im Bereich der Hohlmühle des Kreisverkehr übersah.

Gegen 12.15 Uhr am Sonntag befuhr der 42-jährige Bayreuther mit seinem Opel die Universitätsstraße in Richtung Studentenwald. Dabei übersah er den Kreisverkehr an der Hohlmühle und überfuhr diesen frontal. Dabei wurde an seinem Auto die Achse herausgerissen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der PI Bayreuth-Stadt fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dies hatte zur Folge, dass sich der Bayreuther einer Blutentnahme unterziehen musste.

Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 42-jährigen sicher.

An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Ein Fremdschaden am Kreisverkehr wurde nicht festgestellt. Der 42-jährige muss sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

