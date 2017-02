Mit 100.000 Euro-Auto auf A9 - ohne Versicherung

TROCKAU - Hat der Kauf eines 100.000 Euro teuren Pick-Up einen 57-Jährigen aus Sachsen-Anhalt finanziell überfordert? Der Verdacht lag für die Polizei nahe, konnte sich doch der Fahrer offenbar die Versicherung für den Boliden nicht mehr leisten. Bei Trockau war für deshalb die Fahrt für ihn beendet.

Mit einem rund 100.000 Euro teuren Pick-Up war am Montagmittag ein 57-Jähriger aus Sachsen-Anhalt auf der Autobahn unterwegs. Fahnder der Verkehrspolizei hielten den Mann mit dem auffälligen Fahrzeug an der Ausfahrt Trockau zu einer Kontrolle an.

Die Überprüfung ergab, dass der Fahrer möglicherweise wegen des hohen Kaufpreises kein Geld mehr für die Versicherung hatte. Nachdem die Beiträge längere Zeit ausgeblieben waren, bestand für das Unikat kein Versicherungsschutz mehr.

Die Fahrt war beendet. Die Beamten entstempelten die Kennzeichen und stellten den Schlüssel sicher. Eine Anzeige wegen der fehlenden Versicherung folgt.

