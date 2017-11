Mit 1000 Euro Strafe drohende Haft abgewendet

Beifahrer in einem Kleintransporter wurde seit einem Jahr wegen eines Verkehrsdelikts gesucht - vor 25 Minuten

PEGNITZ - Eine drohende Haftstrafe wegen Straßenverkehrsgefährdung konnte ein 42-Jähriger bei einer Kontrolle auf der A9 nahe Pegnitz in letzter minute durch die Zahlung von fast 1000 Euro Strafe gerade noch abwenden.

Bereits vor einem Jahr wurde gegen den 42-jährigen Polen ein Haftbefehl wegen eines Verkehrsdeliktes erlassen, da er die Geldstrafe, zu der er verurteilt worden war, nicht bezahlt hatte.

Am Donnerstagabend kontrollierten ihn Fahnder der Verkehrspolizei auf der Autobahn als Beifahrer in einem Kleintransporter. Nach Androhung der Haft bezahlte der Pole die ausstehende Geldstrafe sofort und konnte nur so einen Gefängnisaufenthalt vermeiden.

