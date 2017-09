Mit 180 "Sachen" durch A9-Einhausung gerast

BAYREUTH - Mit 180 statt der erlaubten 100 "Sachen" raste ein Mercedesfahrer durch die Autobahneinhausung bei Bayreuth. Bei Trockau wurde er von der Polizei gestoppt: 600 Euro Strafe, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg waren die "Quittung".

Kurz vor der Einhausung Bayreuth führte die Verkehrspolizei am Samstagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung in Richtung München durch. Beinahe 7.000 Fahrzeuge fuhren an dem Messgerät vorbei und fast jeder Zehnte war zu schnell.

Unrühmlicher Spitzenreiter bei erlaubten 100 km/h war ein 32-jähriger Este mit seinem Mercedes Vito. Er fuhr mit 180 km/h in die Einhausung bei Laineck. An der Anschlussstelle Trockau wurde er von einer Streife angehalten und musste an Ort und Stelle sein Bußgeld in Höhe von 600 Euro bezahlen. Zudem erhält er zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Insgesamt werden 300 Fahrer mit bis zu 30 Euro verwarnt, 332 erhalten eine Anzeige mit Punkten und 22 Fahrer müssen für mindestens ein Monat der Führerschein abgeben.

