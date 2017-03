Mit 2,5 Promille und Plattfuß in Bayreuth unterwegs

Autofahrerin stand zudem unter Drogeneinfluss - 2000 Euro Schaden am Fahrzeug ungeklärt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut und unter Drogeneinfluss war am Dienstag eine Autofahrerin in Bayreuth unterwegs. Aufgefallen ist sie wegen eines Plattfußes und diverser anderer Schäden an ihrem Fahrzeug.

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei-Inspektion Bayreuth-Stadt von einer Zeugin verständigt, dass im Ortsteil Meyernberg eine Pkw-Fahrerin mit plattem Reifen und beschädigtem Pkw unterwegs ist. Die Fahrerin sei erkennbar betrunken, was sich bei der anschließenden Kontrolle auch bestätigte. Die 33-jährige Frau hatte annähernd 2,5 Promille Alkohol im Blut und stand offensichtlich zudem unter Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurden.

Bislang ungeklärt ist die Herkunft der Beschädigungen an dem Pkw der Frau, deren Reparatur vorne rechts an Reifen, Kotflügel und Stoßstange rund 2000 Euro kosten dürfte.

