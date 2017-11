Mit 400-PS-Mercedes auf A9 aus der Kurve geflogen

100.000 Euro Sachschaden mit vier Monate altem Pkw - Fahrer blieb unverletzt - vor 50 Minuten

PEGNITZ - Unfälle mit teuren Autos sind auf der kurvenreichen Autobahn im Raum Pegnitz insbesondere bei schwierigen Straßenverhältnissen an der Tagesordnung. Vor wenigen Tagen wurde nahe Weidensees ein 150.000-Euro-Porsche zu Schrott gefahren, jetzt war es ein nur vier Monate alter, 400 PS starker Mercedes, der nach einem Unfall als Totalschaden auf der A9 liegenblieb.

Am Mittwochvormittag war ein 49-jähriger Württemberger mit seinem Sportwagen in Richtung München unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Pegnitz und Weidensees geriet der Daimler wegen nichtangepasster Geschwindigkeit im Auslauf einer Kurve ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte in die Mittelschutzplanke und beschädigte diese auf über 100 Metern.

Der 49-Jährige blieb unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 105.000 Euro. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldbescheid.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.