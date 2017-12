Mit 95 Jahren noch in der Rheuma-Liga aktiv

Pegnitzer Arbeitsgruppe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum — Angebot umfasst etwa Trocken- und Wassergymnastik - vor 54 Minuten

HORLACH - Ihr 30-jähriges Bestehen hat die Rheuma-Liga Pegnitz bei der Weihnachtsfeier begangen. Wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Christl Köper moderierte ihre Stellvertreterin Ramona Pietzsch den Abend mit musikalischen Einlagen, gemeinsamen Gesang und einem Abendessen.

Die stellvertretende Vorsitzende Ramona Pietzsch (re.) dankte der Mitgründerin der Rheuma-Liga Pegnitz, Rosel Hühnel (li.). © Foto: Karl Schwemmer



30 Jahre Rheuma Liga gaben den Anlass, viele Erinnerungen wach werden zu lassen. Der tiefe Griff in die Memoirenkiste brachte unter anderem die Gründung der Rheuma-Liga Bayern 1976 zutage. In die 40-jährige Bayerische Geschichte der Rheuma-Liga trat Pegnitz durch Gründung einer 50. Arbeitsgruppe im Landesverband, der Rheuma-Liga Pegnitz. Sie hatte anfangs 23 Gründungsmitglieder und steigerte sich über ein Auf und Ab auf mittlerweile 112 Mitglieder. Heute ist das älteste aktive Mitglied 95 Jahre.

Die Glückwünsche des Landesverbands zum 30-jährigen Jubiläum kamen per Post und wurden in Auszügen verlesen. Drei der Gründungsmitglieder — Rosel Hühnel, Dr. Max Erich Eder und Monika Krug — halten der örtlichen Arbeitsgruppe noch immer die Treue. Zur Feier war allerdings nur Rosel Hühnel gekommen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft sollten Renate Gubitz, Leoni Krodel und Renate Kruse geehrt werden. Doch ließen sie sich entschuldigen. Die stellvertretende Vorsitzende Pietzsch und Rotraud Seifert dankten Hühnel mit guten Wünschen für die Gesundheit für ihre Vereinstreue. Ihre Familie hatte einst den Anstoß für die Gründung der AG Pegnitz gegeben und war vor allem in den ersten Jahren ein treibender Motor. Die Mitglieder können mittlerweile ein breites Angebot von Trockengymnastik in der Wiesweiherhalle bis zur Wassergymnastik im Cabriosol nutzen.

Die AG ist froh über diese wichtige, wohnortnahe Versorgung der an der schwerwiegenden chronischen Erkrankung leidenden Patienten. Das Angebot wird angesichts von mehr als 300 unterschiedlichen Formen von Rheumaerkrankungen derzeit jährlich etwa 3000 Mal genutzt. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kommen mit Verordnungen, ein Drittel der Betreuten sind Selbstzahler. Für sie alle stehen neben Walter Kurz, der an der adventlichen Jubiläumsfeier teilnahm, auch Janina Siewert, Ilona Dietrich und Sabine Badstieber als Therapeuten zur Verfügung.

Ausflüge und Karneval

Das Vereinsleben der Rheuma-Liga Pegnitz schilderte Renate Neugebauer. Herausragende Ereignisse waren Besuche des Imkerwegs und von Saalfeld sowie die Theaterfahrt zur Luisenburg. Bis Jahresende stehen noch einmal Trockengymnastik am 13. Dezember und einmal Wassergymnastik am 22. Dezember an.

Im neuen Jahr findet am 2. Februar um 17 Uhr im ASV Sportheim ein karnevalistisches Beisammensein statt. Für die Fahrt zu Adler-Moden steht noch kein Termin fest. Witterungsabhängig ist Ende April oder Anfang Mai eine Kräuterwanderung mit Verkostung geplant. Am 11. Juni soll es außerdem eine Tagesfahrt nach Meißen geben.

ZDie Therapietermine für Trockengymnastik sind voraussichtlich jeweils mittwochs von 18.30 bis 19.15 Uhr und entfallen in den Ferien. Die Wassergymnastik findet indes auch in den Schulferien statt: jeweils donnerstags von 19 bis 19.30 Uhr beziehungsweise von 19.30 bis 20 Uhr sowie freitags von 12.30 bis 13 Uhr sowie von 13 bis 13.30 Uhr.

