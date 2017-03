Mit Alkohol am Steuer erwischt

Angeklagter hatte 1,35 Promille und THC im Blut - vor 8 Minuten

BAYREUTH - Ein 26-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis war vor dem Amtsgericht gestanden. Er wurde im Januar mit 1,35 Promille Alkohol im Blut in seinem Auto erwischt und musste sich deshalb wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Zusätzlich hatten sich auch noch Spuren von THC in seinem Blut gefunden. Der Angeklagte sagte, dass es ein Fehler gewesen war, noch zu fahren. Er war in einer beliebten Wirtschaft in einem Pegnitzer Ortsteil und trank dort Bier. Er dachte, dass er noch fahrtüchtig war und setzte sich hinters Steuer.

Da der Mann im Rollstuhl sitzt, benötigt er seinen Führerschein, den er schon einmal wegen Trunkenheit im Verkehr abgegeben musste.

Im Moment ist er auf die Hilfe von Familie und Freunden angewiesen. Weil er aber schon einmal wegen des gleichen Delikts angeklagt war, forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 2250 Euro und einen Führerscheinentzug von einem Jahr und drei Monaten. Richterin Christiane Breunig verurteilte den Beschuldigten zu einer Geldstrafe von 2250 Euro. Außerdem muss sie dem Mann seinen Führerschein für ein Jahr und drei Monate entziehen, weil es die Verkehrsbehörde gesetzlich so vorschreibt.

