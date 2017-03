Mit Alkohol und Waffe auf der A9 unterwegs

PEGNITZ - Mit 1,44 Promille wurde ein betrunkener Kraftfahrer bei Pegnitz aus dem Verkehr gezogen.

Beamte der Verkehrspolizei hatten am Samstagabend den Kleintransporter auf der Autobahn in Richtung München an der Rastanlage Fränkische Schweiz kontrolliert. Zuerst fiel den Beamten ein verbotenes als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät im Ablagefach des Transporters auf. Die Waffe wurde sichergestellt.

Der 20-jährige Fahrer roch nach Alkohol, weshalb die Polizisten einen Alkotest bei ihm machten. Dieser ergab 1.44 Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

