Die Geschäftswelt in Pegnitz befindet sich seit Jahrzehnten in einem stetigen Wandel. Zwar kommen immer neue Geschäfte dazu, viele verschwinden aber auch wieder. Unser Blick in das Bilderarchiv aus der Vorweihnachtszeit in den 60er und 70er Jahren erinnert an viele Läden, die es bis auf wenige Ausnahmen heute nicht mehr gibt. Mit jedem Geschäft weniger ist die Stadt ärmer geworden.