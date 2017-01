Mit Blaulicht und Martinshorn durchs Feuerwehrhaus

Auerbach: Trainingssimulator fordert höchste Konzentration bei sehr realistischen Einsatzfahrten - vor 46 Minuten

Noch näher an der Wirklichkeit geht es fast nicht. Das sagen durch die Bank alle Feuerwehr-Aktiven, die nach drei Runden aus dem „Blaulicht-Simulator“ in Auerbach steigen. Der Kommandant lobt das Fahrtraining in den höchsten Tönen: „Super, klasse. Das müsste es öfter geben. Das war absolut lehrreich.“

Der Computer macht es möglich: Vier Tage trainierten aktive Feuerwehrleute mit Reiner Greif im Auerbacher Gerätehaus an einem Blaulicht-Simulator. Das Geschehen wurde darin äußerst realitätsnah dargestellt. © Michael Grüner



Pausenlos durchdringt das Martinshorn das Führerhaus. Über Funk kommen ständig neue Lagemeldungen. Auf der Straße biegen Autofahrer vor der Stoßstange des Einsatzfahrzeugs unvermittelt auf die Hauptstraße. Rechts am Straßenrand taucht plötzlich ein Traktor auf. Der Fahrer steigt in die Eisen. Dann zeigt der Tacho wieder mehr als Tempo 100. Die Kurve zieht sich immer enger. Die Reifen quietschen. Mit Mühe holt der Fahrer das Feuerwehrauto vom Bankett auf die Fahrbahn.

Eine seltene Gelegenheit

So ein Training, wie es der Blaulicht-Simulator bietet, ist für die Feuerwehren auf dem Land eher selten. „Wir haben zwar Fahrten zur Einweisung oder Bewegungsfahrten mit unseren Fahrzeugen, aber Einsatzfahrten können wir nicht trainieren. Wir können schließlich nicht einfach mit Blaulicht durch Auerbach fahren“, erklärt Zocher. Genau darin besteht aber das größte Risiko. Das wurde den gesamten Trainingsabend immer wieder angesprochen – von Trainer Reiner Greif von der Feuerwehrschule Regensburg genauso wie von Kreisbrandrat Fredi Weiß oder den Aktiven selbst.

Hinzu kommt, dass die Fahrer auf dem Weg zum Einsatz mit Fahrzeugen unterwegs sind, die sie – logischerweise – nicht jeden Tag fahren. Den Privatwagen ist man gewohnt, sagt zum Beispiel Zochers Stellvertreter Michael Schmidt. Aber ein Feuerwehrlastwagen ist etwas ganz anderes. Die sind 15 oder 17 Tonnen schwer und „dieses Gewicht schiebt“, wie Schmidt erklärt. Außerdem sei das Fahrverhalten von Auto zu Auto ja ganz unterschiedlich. Das Tanklöschfahrzeug hat zum Beispiel einige Tausend Liter Wasser dabei. Das Drehleiterfahrzeug wiederum neigt viel schneller zum Kippen, liegt doch der Schwerpunkt durch den Leiternpark relativ weit oben. „Dazwischen ist eher nichts und unten nicht sehr viel“, erläutert Schmidt die Gewichtsverteilung des Fahrzeugs.

Mit 70 Sachen durch den Ort

Schon steigt der nächste Feuerwehrmann ins Cockpit. Er schnallt sich an und startet den Motor. Der meldet sich quasi über Lautsprecher. Auf den Flachbildschirmen taucht wie vor einer Windschutzscheibe eine Stadtlandschaft auf. Behutsam drückt der junge Mann das Gaspedal und setzt den Blinker. Etwas schwerfällig scheint sich das Fahrzeug in Bewegung zu setzen. Aber plötzlich rollt es. Immer schneller. Bordsteine, Gehwege, Häuser, Verkehrszeichen huschen vorbei. Der Tacho zeigt gute 70 Sachen. Für Einsatzfahrten gelten Sonderrechte. Trotzdem ist das oberste Gebot: Niemand darf gefährdet werden.

Mit guten 100 geht es über die Landstraße zum gemeldeten Waldbrand. Über Funk teilt die Leitstelle mit, dass sich das Feuer ausbreite. Die Zeit drängt. Plötzlich taucht rechts ein Hindernis am Straßenrand auf. Der Fahrer muss abrupt bremsen und vor allem Ruhe bewahren. Zur Demonstration des Simulators lenkt der Fahrer kurz sein Auto von der Straße in eine angrenzende Wiese. Es rumpelt, der Fahrersitz wackelt, die Bilder wirbeln schräg über die drei Flachbildschirme. Dieser „Abflug“ war gewollt.

Insgesamt sitzt jeder Trainingsteilnehmer drei Mal im Simulator. In der ersten Runde gibt es eine Einweisungsfahrt in aller Ruhe. Ohne Blaulicht und Martinshorn. Dann folgen in gewissem Abstand zwei Einsatzfahrten, bei denen es durchaus zur Sache geht. „Das ist so real, da kriegst du um dich herum gar nichts mehr mit“, schildert Zocher seine eigenen Erlebnisse. Die Landschaft ist zwar bei jeder Fahrt dieselbe, aber die Szenarien wechseln immer wieder.

„Das hätten Sie nicht gebremst“

Danach wertet Trainer Greif die Fahrten gemeinsam mit den Aktiven aus. Ein weiterer Computermonitor zeigt das eben gesteuerte Fahrzeug. Das Tempo ist exakt registriert, Blinker gesetzt? Ja? Nein? Alles ist dokumentiert. Und hier wird deutlich, wo es zu Gefahrensituationen gekommen wäre. „Das hätten Sie nicht mehr gebremst“, sagt Greif mehrfach.

Offiziell heißt der Simulator „Sondersignal-Fahrt-Trainer“ (siehe auch Kasten unten). Vier Tage – noch bis morgen – ist er im Foyer des Auerbacher Feuerwehrhauses aufgebaut. In insgesamt sechs Einheiten vormittags wie nachmittags trainieren jeweils sechs Mann. „Unsere Leute nehmen dafür Urlaub oder überstundenfrei“, würdigt Kommandant Zocher das Interesse der Aktiven. Nach einer knappen Stunde Theorie folgen die jeweils drei Trainingseinheiten mit Besprechungen.

„Wir haben vor allem unsere Klasse-zwei-Fahrer angemeldet“, sagt Zocher. Trainiert haben in Auerbach aber auch Aktive aus Michelfeld, Ammerthal, Königstein und Neukirchen. Kreisbrandinspektor Peter Deiml hatte dafür gesorgt, dass der Simulator für eine Woche nach Auerbach kam.

Es sei statistisch erwiesen, dass bei Einsatzfahrten das Unfallrisiko viel größer sei, berichtete Kreisbrandrat Weiß, während er das Training beobachtete. Das Training sei sehr wichtig für die Ausbildung von Maschinisten und Fahrern. „Man lernt hier einen ganz neuen Aspekt kennen“, stellte Bürgermeister Joachim Neuß fest, der am ersten Abend ebenfalls dabei war. Und das zeige auch, wie umfangreich das Ehrenamt sich darstelle.

MICHAEL GRÜNER