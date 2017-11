Mit BMW zu schnell auf kurvenreicher A9 bei Pegnitz

Kauffrau aus Neu-Ulm und 42-jähriger Kulmbacher schrotteten ihre Fahrzeuge auf nasser Fahrbahn - vor 2 Stunden

PEGNITZ/WEIDENSEES - Wieder haben Verkehrsteilnehmer auf der kurvenreichen A9 im Bereich Pegnitz bei Nässe ihre Fahrkünste überschätzt. Glücklicherweise gingen die Unfälle ohne Personenschaden ab.

Am Montagvormittag befuhr eine 53-jährige Kauffrau aus Neu-Ulm mit ihrem Ehemann die A9 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Trockau und Pegnitz kam ihr BMW X3 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Pkw auf der linken Fahrspur in einer langgezogenen Linkskurve zum Stehen.

Die beiden Insassen blieben unverletzt. Glücklicherweise fuhr bis zum Eintreffen der Polizei kein weiteres Fahrzeug in den auf der linken Fahrspur stehenden Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand bei einem weiteren Verkehrsunfall am Montagvormittag nur wenige Kilometer weiter südlich. Kurz vor der Ausfahrt Weidensees verlor ein 42-jähriger Kulmbacher die Kontrolle über seinen BMW. Er kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Verletzt wurde hierbei ebenfalls niemand. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

