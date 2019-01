Mit dem Neujahrsböllern 2019 lautstark "eingeläutet"

Örtliche Schützenvereine übernahmen vor bald 30 Jahren "uralte bayerische Tradition" und trotzen jedem Wetter - vor 3 Stunden

TROSCHENREUTH/KIRCHENBIRKIG - Nach dem Feuerwerk um Mitternacht haben im Laufe des 1. Januars zahlreiche Böllerschützen das neue Jahr noch mal lautstark begrüßt: Unter anderem in Troschenreuth, Kirchenbirkig, Creußen, Althaidhof und Kirchenthumbach knallte es.

Böse Geister wollen auch die Böllerschützen in Troschenreuth und Kirchenbirkig aus ihren Orten vertreiben, damit dort im neuen Jahr nichts Schlimmes passiert. © Thomas Weichert



Böse Geister wollen auch die Böllerschützen in Troschenreuth und Kirchenbirkig aus ihren Orten vertreiben, damit dort im neuen Jahr nichts Schlimmes passiert. Foto: Thomas Weichert



Fackeln und Feuerkörbe umrahmten den Dorfbrunnen, als sich zahlreiche Troschenreuther und auswärtige Gäste trafen, um sich gegenseitig "a gsunds Neis" zu wünschen. Begleitet von der Feuerwehrkapelle zogen die Böllerschützen des Zimmerstutzenvereins und befreundeter Böllergruppen mit einem Fackelzug durchs Dorf, ehe, nach Bayern- und Nationalhymne, mit zahlreichen Böllerschüssen die "bösen Geister" vertrieben wurden. Böllerkommandant Ludwig Götz hofft, dass durch langsames und schnelles Reihenfeuer, Echo, Doppelschlag und Salut Unheil und Katastrophen vom Ort ferngehalten werden. Zwischendurch untermalte die Feuerwehrkapelle mit verschiedenen Stücken die Veranstaltung.

Seit über 15 Jahren ist es in Kirchenbirkig schon Tradition der Böllerschützen des Schützenvereins Enzian Kirchenbirkig, das neue Jahr am späten Nachmittag des Neujahrstages in der Ortsmitte mit den lauten Knallen des Böller-Neujahrsschießens zu begrüßen. Unter der Leitung von Böllerkommandant Stefan Brütting zeigten die diesmal 18 Böllerschützen mit den verschiedenen Feuerarten ihr Können. Das große Publikum auf der anderen Straßenseite vor der Kirche zollte am Schluss viel Beifall.

Sieben Schützen läuteten auf einem Fahrradweg zwischen Creußen und Althaidhof mit Böllern noch einmal das neue Jahr ein. © Foto: Ralf Münch

Sieben Schützen läuteten auf einem Fahrradweg zwischen Creußen und Althaidhof mit Böllern noch einmal das neue Jahr ein. Foto: Foto: Ralf Münch



Zu Hochzeit, Taufe und Kerwa

Bestes Wetter hatten die sieben Böllerschützen nicht gerade, als sie auf einem Fahrradweg zwischen Creußen und Althaidhof stehend mit dem Neujahrsböllern 2019 einläuteten. Der zweite Vorsitzende des Haidhofer Schützenvereins, Lothar Kolb, ließ sich die Laune davon allerdings nicht verderben und bemerkte süffisant: "Ach, egal. Wir hatten schon alles — Schnee, Regen und solchen Nebel, dass man überhaupt nichts mehr gesehen hat."

1991 haben die Schützenvereine in der Region diese "uralte bayerische Tradition", in der Region eingeführt, wie Hans Mann von den Schützen berichtet. Damals seien es gerade einmal drei Böllerschützen gewesen, inzwischen seien es zwölf, die auch bei Hochzeiten, Taufen oder der Schützenkerwa Schüsse in die Luft abgeben. Mit dem Böllern beginnt zuerst der Creußener Schützenverein. Die Schützen stehen dort auf der Stadtmauer. Dann "antworten" die Haidhofer und schließlich wieder die Creußener Schützen.

hsa/tw/mü