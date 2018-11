Mit dem Rad von Pegnitz nach Regensburg

PEGNITZ - Pegnitz ist ganz vorne beim neuen Tourismusprojekt dabei, das entlang der Bayerischen Eisenstraße möglichst viele Gäste auf den Weg durch das Ruhrgebiet des Mittelalters locken soll. Bürgermeister Uwe Raab setzt große Erwartungen in das neueste Produkt der Arbeitsgemeinschaft Bayerische Eisenstraße, an deren Spitze er gemeinsam mit seinem Sulzbacher Amtskollegen steht.

Die ADFC-Ortsgruppe kennt die Strecke, denn die Pegnitzer sind vor einiger Zeit bereits nach Regensburg geradelt. Das Bild zeigt die Gruppe um Roland Berner (rechts) bei einer Rast am gotischen Rathaus in Sulzbach-Rosenberg. © privat



Bei der Präsentation warb Raab vor allem für den Startpunkt der Bayerischen Eisenstraße, die bekanntlich in Pegnitz ihren Startpunkt hat und bis nach Regensburg im Süden führt. Pegnitz steuere einen Bahnanschluss für Radler bei, der auch zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gehört. Außerdem sieht Raab in dem touristischen Konzept einen Anschluss der Fränkischen Schweiz über das Pegnitztal an den Fünf-Flüsse-Radweg und zusätzlich eine Verknüpfung verschiedener touristischer Destinationen und außerdem eine neue Herangehensweise jenseits der wissenschaftlichen Erforschung der Stätten des Bergbaus und der Eisenverarbeitung.

Zwei Jahre Arbeit

An dem Projekt Radkarte sei seit etwa zwei Jahren gearbeitet worden, erklärt der Pegnitzer Bürgermeister gegenüber den NN, die von der Vorstellung genauso überrascht wurden wie Raabs Auerbacher Amtskollege Joachim Neuß. "Grundsätzlich unterstützen wir so etwas natürlich schon", sagte Neuß, ohne jedoch bis dato die neue Radkarte gesehen zu haben.

Wie auch die Sprecherin des Amberg-Sulzbacher Landratsamtes, Christine Hollederer, sieht Raab kein Problem darin, dass die Radkarte zu Beginn der schlechten Jahreszeit auf den Markt gekommen ist. Im Gegenteil: "Viele Fahrradfahrer resümieren ihre Aktivitäten der vergangenen Saison und bereiten sich auf die nächste vor", so der Pegnitzer Bürgermeister. Es laufe gerade jetzt die Versendung der Radkarte an, "sodass die Bewerbung dieser Route für die nächste Saison im zeitigen Frühjahr ihrem Höhepunkt zustrebt." Der Zeitpunkt der Präsentation sei richtig und passend.

Die Route von Pegnitz nach Regensburg bezieht einen Teil der Radwege an den Flüssen mit ein. Um sie überhaupt zu verwirklichen, verläuft sie — vor allem im Norden — auch in Ausnahmefällen behelfsweise auf Feld- und Waldwegen. Raab sieht darin kein Problem. Im Gegenteil. Beim Sackdillinger Forst handle es sich ähnlich wie beim Veldensteiner Forst um feste Schotterwege, die mit dem Mountainbike, Freizeiträdern und E-Bikes gut zu befahren seien. "Das wir von Radfahrern durchaus geschätzt", stellt Raab fest.

Kommunen helfen weiter

Die neue Radkarte ist schön gestaltet und bietet viel Informationen zu den Orten und Einrichtungen, die an der Strecke liegen. Ab und an aber wären direkte Kontakte bei Anfragen durchaus hilfreich. "Die Radkarte bildet hier schlicht die Wirklichkeit ab", erklärt Raab. Da manche Einrichtungen ehrenamtlich betreut würden, seien personelle und strukturelle Wechsel nicht ausgeschlossen. Aber er relativiert das Fehlen von Telefonnummern: "Sicherlich können sich die Interessierten aber auch an die jeweiligen Kommunen wenden." Und: Alle angegebenen Hotels und Gasthöfe seien mit Internetadresse hinterlegt. Die jeweiligen Betriebe würden über die Bayerische Eisenstraße informiert und stünden laut Raab den Radlern mit Rat zur Verfügung.

Der Bürgermeister sieht aber nicht nur in Gästen von auswärts ein Potenzial. "Dieser Themenradweg ist insbesondere vor dem Hintergrund unserer eigenen Bergbau- und Metallverarbeitungsgeschichte ein attraktives Naherholungsangebot für die einheimische Bevölkerung."

