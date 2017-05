Mit der Pracht wuchsen die Schulden des Markgrafen

Faszination der Hofkultur: Fränkische Markgrafenkirchen werden für Besucher geöffnet - vor 2 Stunden

BAYREUTH - Hinter den meist schlichten Sandsteinfassaden vieler evangelischer Kirchen in Ober- und Mittelfranken verbergen sich oft prachtvolle Gotteshäuser. Viele von ihnen stammen aus der Zeit der Markgrafen – und sollen nun zunehmend für Besucher geöffnet werden.

Die Ordenskirche in Bayreuth ist eine typische Markgrafenkirche. Merkmale sind unter anderem die über dem Altar positionierte Kanzel und zwei Emporen. © Foto: dpa



Die Ordenskirche in Bayreuth ist eine typische Markgrafenkirche. Merkmale sind unter anderem die über dem Altar positionierte Kanzel und zwei Emporen. Foto: Foto: dpa



Die fränkischen Markgrafen haben im 18. Jahrhundert höfischen Glanz verbreitet. In den einstigen Fürstentümern Bayreuth-Kulmbach und Ansbach zeugen heute nicht nur Schlösser, Parkanlagen und ein prunkvolles Opernhaus von der Baubegeisterung der Regenten. Auch die Architektur vieler Kirchen wurde von ihnen geprägt.

Die Kulturwissenschaftlerin Karla Fohrbeck spricht von "Schätzen, die hier schlummern". Im Jahr des Reformationsjubiläums sollen diese Schätze nun gehoben und der Öffentlichkeit bekanntgemacht werden. Der Kirchenkreis Bayreuth hat hierfür eigens die auf drei Jahre angelegte Stelle eines Markgrafenkirchen-Beauftragten geschaffen, die der ehemalige Dekan Hans Peetz übernommen hat.

"Wir haben hier ein Kulturgut europäischen Ranges", sagt Peetz. Bei kirchlichem Barock denke man automatisch an Oberbayern und an die Wieskirche — da könnten die Markgrafenkirchen aber durchaus mithalten. Alleine in und um Bayreuth gebe es 50 Kirchen aus der Zeit des Markgrafentums. Ziel sei es nun, diese zu inventarisieren, kunstgeschichtlich und architektonisch zu erfassen sowie touristisch zu erschließen. Das bedeute auch, dass sie geöffnet werden müssen.

Förderverein in Gründung

Die frühere Nürnberger Kulturreferentin Fohrbeck ist die treibende Kraft hinter dem Projekt. Ihr sei es ein Anliegen, die Menschen auf diese Schätze aufmerksam zu machen, sagt die 74-Jährige. Nach und nach gewann sie Bayreuths Regionalbischöfin Dorothea Greiner und weitere Mitstreiter für ihre Idee. Am 17. Mai soll nun der Förderverein Markgrafenkirchen gegründet werden.

Eineinhalb Jahre lang habe sie die Kirchen in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach "abgegrast", erzählt Fohrbeck. Jeden Sonntag vor oder nach den Gottesdiensten – ansonsten sind die meisten evangelischen Kirchen zugesperrt – hat sie die Gebäude dokumentiert und fotografiert. Daraus entstand ein Markgrafenkirchen-Führer.

Es sei der protestantische Barock- und Rokoko-Stil, der diese Kirchen so besonders mache. Hier spiegele sich die Hofkultur. Teilweise seien in den Kirchen dieselben Künstler tätig gewesen wie im Opernhaus, im Neuen Schloss oder in der Eremitage in Bayreuth. "Das ist ein sehr hohes Niveau."

Diese höfische Kunst gehe einher mit bäuerlicher und volkstümlicher Malerei. "Das verbindet sich sehr harmonisch und ist nicht so überladen wie der katholische Barock." Typische Stil-Elemente der Markgrafenkirchen sind unter anderem: dreiseitig umlaufende Doppel-Emporen, der vor dem Altar stehende Taufstein sowie der Kanzelaltar, über dem oft auch die Orgel platziert ist. Die Verkündung der Schrift in Wort und Musik bildet so eine Einheit mit den Sakramenten der Taufe und des Abendmahls.

Für den Adel gibt es eigene Logen, und in der Regel haben sich die Bauherren auf oder über dem Altar mit ihren Wappen und Initialen verewigt. Dabei sei es weniger um Selbstverherrlichung gegangen, sagt Fohrbeck. Vielmehr steckten die Markgrafen so in Zeiten ständiger Auseinandersetzungen mit den Katholiken ihr Revier ab. Zudem hätten sie sich noch als Herrscher von Gottes Gnaden verstanden.

Die Epoche der Markgrafen im heutigen Ober- und Mittelfranken reicht vom ausgehenden 17. Jahrhundert bis ins frühe 19. Jahrhundert. Sie bauten neue Kirchen nach ihren Vorstellungen oder widmeten aus vorreformatorischer Zeit stammende Kirchen in protestantische Gotteshäuser um. Ihren Höhepunkt erlebte das Markgrafentum zur Zeit Wilhelmines von Bayreuth. Die Bauherrin habe bei der Planung einiger Kirchen, etwa in den im heutigen Landkreis Kulmbach gelegenen Orten Trebgast und Neudrossenfeld, aktiv mitgewirkt, berichtet Fohrbeck.

Positive Erfahrungen

Um diese kulturellen Kleinode für Besucher zugängig zu machen, müssten die Kirchen – wie bei den Katholiken – ständig geöffnet sein, betonen Fohrbeck und Peetz unisono. "Da sind sicherlich noch Schwellen zu überwinden", sagt Peetz. Da gehe es um Fragen wie: "Wer sperrt die Kirche auf und zu? Wer ist Ansprechpartner? Wie können die Kirchen vor Vandalismus gesichert werden?"

Etwa 730 von 1650 evangelischen Kirchengebäuden in Bayern sind bereits an dem Projekt "Unsere Kirche ist offen" beteiligt. Schilder kennzeichnen sie, Besucher können sie zu festen Zeiten aufsuchen. Die Erfahrungen seien überwiegend positiv, sagt Sprecher Johannes Minkus. Es gebe erstaunlich wenig Probleme mit Vandalismus.

Die fränkischen Markgrafentümer Kulmbach-Bayreuth und Ansbach haben ihre Wurzeln im 12. Jahrhundert. Am Anfang standen die Nürnberger Burggrafen und die fränkische Stammlinie der schwäbischen Zollern (später: Hohenzollern), die sich ein großes Herrschaftsgebiet aufbauten und seit 1415 auch die Mark Brandenburg besaßen.

Seit 1604 residierten die Markgrafen in Bayreuth, zuvor befand sich der Sitz auf der Plassenburg in Kulmbach. Zeitweise wurde das Markgrafentum von Ansbach aus mitregiert.

Seine Blütezeit erlebte das Markgrafentum Kulmbach-Bayreuth in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter Georg Friedrich Karl und seiner Frau Wilhelmine, der Lieblingsschwester Friedrichs des Großen. Beide förderten die Wissenschaft und brachten Rokoko-Glanz nach Bayreuth, ließen Schlösser, Parkanlagen und Opernhaus errichten — und die Schulden wuchsen.

Männliche Nachkommen blieben aus, und so übernahm Georg Friedrichs betagter Onkel Friedrich Christian die Herrschaft. Mit dessen Tod erlosch die Bayreuther Linie. Das Fürstentum fiel an Ansbach. Der Ansbacher Markgraf Karl Alexander, Förderer und einer von zwei Namensgebern der Universität Erlangen, war ebenfalls kinderlos. Ein Vertrag regelte, dass die Markgrafentümer Kulmbach-Bayreuth und Ansbach im Fall ausbleibender Erben an Preußen fallen würden.

Karl Alexander trat sein Territorium 1791 schließlich schon zu Lebzeiten gegen eine jährliche Leibrente an Preußen ab — und genoss den Lebensabend mit seiner Mätresse und späteren Ehefrau Elizabeth Craven in England.

1805 tauschte Preußen das Markgrafentum Ansbach mit Frankreich gegen das Kurfürstentum Hannover. Beide fränkischen Fürstentümer gingen wenige Jahre später schließlich an das Königreich Bayern.

UTE WESSELS ( dpa) nn/dpa