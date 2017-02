Mit Erotikbier ins Labyrinth

2500 Kilometer lange neue Fränkische Bierstraße wartet mit 54 Brauerei-Touren auf - 03.02.2017 18:30 Uhr

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - Im Winter verlassen wir unser gemütliches „Räuberstübl“ nur ungern. Aber als wir, der Stammtisch, jetzt von der neuen Fränkischen Bierstraße gelesen haben, können wir den Sommer kaum mehr erwarten. 2500 Kilometer Landstraße, 54 Brauerei-Touren, 600 Biergärten und 250 Brauereien sind eine Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Wir suchen nur noch einige Fahrer.

Im Vordergrund der Brauereitouren steht die tolle Landschaft, wie hier auf der Hohen Leite bei Haßlach. Das Bier soll den Wanderungen nur die Schaumkrone aufsetzen. © Reinl



Im Vordergrund der Brauereitouren steht die tolle Landschaft, wie hier auf der Hohen Leite bei Haßlach. Das Bier soll den Wanderungen nur die Schaumkrone aufsetzen. Foto: Reinl



Im Moment wissen wir noch nicht, wo wir anfangen sollen, führt doch der oberfränkische Teil der Fränkischen Bierstraße quer durch die einmalige Landschaft der Fränkischen Schweiz, wo allenthalben kleine und kleinste Familienbrauereien versteckt sind.

Eine der Auto-Runden führt von Tüchersfeld zum Held-Bräu nach Oberailsfeld, von dort durch das Ailsbachtal zum Stöckel nach Hintergereuth und über die Hohenmirsberger Platte nach Pottenstein, wo wir auf den „Bier-Trilogie-Weg“ stoßen. Es kann gut sein, dass wir unterwegs die Ludwigs- und die Sophienhöhle besichtigen oder gar den Aussichtsturm besteigen. Ob wir aber zum Abschluss, wie empfohlen, noch das Fränkische Schweiz-Museum in Tüchersfeld besuchen?

Ambitioniert klingt auch die „Tour der 100 Bierkrüge“, bei der Radler keineswegs 100 Krüge leeren, sondern diese lediglich im Museum in Creußen bewundern sollen. Von dort geht es über die Markierung „Casanovas Ausritt“ zu den Brauereien Kürzdörfer in Lindenhardt, Gradl in Leups und Herold in Büchenbach, ehe vorbei an der Pegnitzquelle der Pegnitzer Bahnhof angesteuert wird. Die Bierstraßen-Planer empfehlen einen letzten Stopp beim Schlappenwirt, um dort den Brauch des Flinderns zu erleben. Sie irren: Dort gibt es zwar einmal im Jahr Original Hofer Schlappenbier, geflindert wird aber seit Jahren nicht mehr.

Bald wissen wir nicht mehr, ob uns vom vielen Bier oder von den vielen Routenvorschlägen schwindlig wird. Da gibt es den „Burg- und Bier-Pfad“ vom Heckel in Waischenfeld über den Schroll in Nankendorf zum Krug in Breitenlesau und von dort über die Burg wieder zurück. Oder als eine der landschaftlich schönsten gepriesen die „Ritter- und Helden-Bierwanderung“ auf dem Promenadenweg und durch das Schneiderloch wieder zum Held in Oberailsfeld.

Natürlich darf der „Bierweltrekordweg“ nicht fehlen, der vom „Aufsesser“ der Familie Rothenbach vorbei an Oberaufseß und durch einen Felsengarten zur Brauerei Stadter in Sachsendorf, zum Reichold in Hochstahl und schließlich zur kultigen Kathi Bräu in Heckenhof führt.

Manchmal hilft die Karte

Wir wähnen uns bereits im „Bier-Paradiestal“, auch wenn dieses erst in Stadelhofen auf uns wartet. Wegen der schwierigen Markierung ist nüchterne Kartenlesekunst gefragt, etwa wenn wir nach dem Besuch der Bauerei Hübner in Steinfeld umdrehen, dann ein paar Meter zurück links zur Kirche hinauf und rechts an ihr vorbei aus dem Ort hinaus laufen sollen. Ob wir hier überhaupt schreiben dürfen, dass der Rückweg über die „Zigeunerstube“ führt?

Wer denkt, jetzt sei keine Steigerung mehr möglich, den laden wir ein, über den „Elchweg“, bei dem im Elch-Bräu in Thuisbrunn das Wappentier von der Wand grüßt, auch noch den „Fünf-Seidla-Steig“ zu bewältigen, ehe wir uns zum Abschluss im „Erotikbier-Labyrinth“ im Wunsiedler Ortsteil Schönbrunn verirren. Mal sehen, wie wir aus diesem Bierstraßen-Jahr herausfinden?

ISI REINL