Mit gestohlenem Schlüssel in Bayreuther Büro

Täter hatte vorher ein Auto aufgebrochen - Entwendungsschaden steht noch nicht fest - vor 4 Stunden

BAYREUTH - Mit dem aus einem aufgebrochenen Auto gestohlenen Schlüssel stiegen bislang Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Büro im Stadtgebiet ein. Was die Täter dort alles mitnahmen, steht noch nicht abschließend fest. Die Bayreuther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, gegen 23 Uhr, bis Dienstag, zirka 8.15 Uhr, brachen die Täter zunächst einen weißen BMW in der Schulstraße, nahe der Wiesenstraße, auf. Dabei richteten sie einen Sachschaden von geschätzten 2000 Euro an. Aus dem Wagen entwendeten die Unbekannten neben einem Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld auch einen Firmenschlüssel.

Damit gelangten sie in ein nahegelegenes Versicherungsbüro in der selben Straße und durchsuchten dort die Räume. Der genaue Entwendungsschaden muss noch geklärt werden.

Zeugen, die in der Zeit von Montag, etwa 23 Uhr, bis Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, Wahrnehmungen in der Schulstraße, nahe der Wiesenstraße, gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

