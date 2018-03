Mit Joint im Aschenbecher: Drogenfahrt auf der A9

Polizei zieht zwei junge Männer aus dem Verkehr - Marihuana in der Reisetasche - vor 57 Minuten

BINDLACHER BERG/ HIMMELKRON - Gleich zweimal hatten die Polizisten am Donnerstag auf der A9 den richtigen Riecher: Der Fahrer eines Kleintransporters und ein 24-jähriger Lkw-Fahrer lenkten ihre Fahrzeuge unter Drogeneinfluss.

An der Anschlusstelle Bindlacher Berg in Richtung Berlin stoppten die Beamten einen Lkw-Fahrer. Der 24-jährige Mann musste zur Blutentnahme antreten, denn er machte den Eindruck Drogen genommen zu haben. Zudem lag im Aschenbecher seines Sattelzuges ein angerauchter Joint. In einer Reistasche hatte der Lkw-Fahrer außerdem noch zwei kleine Tütchen voller Marihuana versteckt. Laut Polizei konnte er seine Fahrt nach Hinterlegung einer hohen Sicherheitsleistung fortsetzen - allerdings als Beifahrer. Er bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

An der Tankstelle des Autohofes Himmekron stoppten die Polizisten einen weiteren Drogenfahrer. Aufgefallen war den Beamten dieses Mal ein 20-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter auf der A9 unterwegs war. Auch dieser junge Mann stand deutlich unter Drogeneinfluss - ein THC-Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Den Schlüssel für sein Fahrzeug musste er an die Beamten abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Auch er musste die Weiterfahrt auf dem Beifahrerplatz verbringen und wurde angezeigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.