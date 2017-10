Mit Krad in der Kurve in Pegnitz gestürzt

Fahrerin wurde leicht verletzt, Sachschaden liegt bei 4000 Euro - vor 54 Minuten

PEGNITZ - Für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr zum Feierabend am Montag sorgte ein Motorradunfall in der Pegnitzer Innenstadt.

Eine Motorradfahrerin stürzte am frühen Montagabend in Pegnitz. Foto: Frank Heidler



Leichte Verletzungen hat eine 39-jährige Pegnitzer Motorradfahrerin erlitten, als sie um 17.45 Uhr am Übergang von Schloßstraße und Alter Graben in der Kurve auf Höhe des ehemaligen Möbelhauses nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Bordsteinkante prallte.

Glücklicherweise verfehlte sie dabei den dortigen Laternenmast auf dem Gehsteig. Noch vor Ort wurde die Kradfahrerin vom Notarzt im Rettungswagen versorgt und kam anschließend in die Sana-Kinik. An ihrem schweren Kawasiki-Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

