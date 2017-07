Mit Kunststoffdeckeln die Welt besser machen

AUERBACH - 195.000 Mitglieder der Jugendorganisation von Rotary gibt es weltweit. 17 von ihnen haben sich zum "Rotaract Club Auerbach/Oberpfalz" zusammengetan. Wir fragten die künftige Präsidentin, was die "Rotaracter" antreibt und was sie bewegen wollen.

Stolz zeigen die Grundschüler in Hohenburg die großen Säcke mit Plastikdeckeln, die sie für das Projekt „End Polio Now“ von Rotary gesammelt haben. Diana Abele, die Präsidentin des Jugendclubs Rotaract Auerbach (hinten 3. von re.), freut sich über die fleißigen Helfer an ihrer früheren Schule. Foto: Grundschule Hohenburg



Langeweile soll die Kreativität fördern. Bei Diana Abele hat sie dazu geführt, dass sie den Rotaract Club Auerbach/Oberpfalz auf den Weg gebracht hat. "Ich bin eines Tages von der Uni nach Hause gekommen und hatte nichts zu tun", erinnert sich die 25-Jährige. "Da habe ich mich vors Internet gesetzt und geschaut, welche Wohltätigkeitsvereine es bei uns in der Region gibt."

Bei der Recherche sei sie auf die Rotary-Bewegung gestoßen, die ihre Freundin bereits kannte. Weitere Mitstreiter waren in ehemaligen Klassenkameraden, Kommilitonen und anderen Bekannten, die teils eine Ausbildung absolvieren, teils schon arbeiten, schnell gefunden. "Die drei Säulen von Rotaract sind Lernen, Helfen, Feiern", erklärt die Studentin der Wirtschaftswissenschaften. "Wir wollen eine gute Mischung dieser drei Bereiche bieten." Im Rotary Club Auerbach fanden die jungen Leute den für eine Gründung nötigen Partner.

"Wie eine große Familie"

"Ich habe einfach mal dorthin geschrieben", berichtet Abele. Nach einer Präsentation bei den Auerbacher Rotariern hätten diese einstimmig beschlossen, die Patenschaft zu übernehmen, sagt Ex-Präsident und Rotaract-Beauftragter Ernst Sieber und erklärt: "Weil das eine gute Sache ist, eine große Plattform, die man weltweit nutzen kann. Es ist wie bei Rotary – eine große Familie."

Die Hürden für eine Aufnahme bei den Rotaractern sind allerdings niedriger, Empfehlungen nicht nötig. Lediglich 13 Mitglieder zwischen 18 und 30 Jahren sowie einen Rotary-Patenclub brauche es für die Gründung, sagt Sieber. "Das Ganze soll auch Spaß machen, das sind ja junge Leute."

Interessant sei die Jugendbewegung mit derzeit 17 Mitgliedern auch deshalb, weil sie den Auerbachern womöglich neue Rotarier bescheren könnte. Schließlich will der derzeit 44 Mitglieder zählende Club wie berichtet wachsen und in seine Reihen auch gerne Frauen aufnehmen, von denen es bei Rotaract bereits einige gibt.

Wer später zu den Rotariern wechseln wolle, müsse von einem Mitglied vorgeschlagen werden, was aber nicht so schwierig sei, wie manchmal angenommen: "Wir haben wöchentliche Meetings, bei denen man sich bekannt machen kann", sagt der Auerbacher.

Der Rotaract Club befinde sich momentan "in Gründung", berichtet Abele. Voraussichtlich in diesem Oktober soll es eine Feier geben, bei der das offizielle Schreiben unterzeichnet und in die USA geschickt werden soll. In einem guten halben Jahr sei dann mit einer Entscheidung zu rechnen, so dass für Mai 2018 die Charterfeier angesetzt ist. Aktiv ist der Rotaract Club aber schon jetzt, ein erstes Projekt ist bereits in die Tat umgesetzt. "Das hat sich relativ spontan ergeben", berichtet Abele. "Ich habe mich über die Projekte von Rotary informiert und bin so auf ,End Polio Now‘ gestoßen." Ziel dabei ist es, die umgangssprachlich Kinderlähmung genannte Krankheit durch Impfungen auszurotten.

Um dies finanziell zu unterstützen, haben die Rotaracter Schulen und Firmen in der Region aufgerufen, Plastik-Deckel von PET-Flaschen, Milchtüten, Saftkartons und Co. zu sammeln. Denn sind diese aus den Kunststoffen PP und HDPE, lassen sie sich über den Verein "Deckel drauf" zu Geld machen, der die Kappen an Verwertungsunternehmen weiterverkauft. 50 000 Deckel oder 100 Impfungen seien so schon zusammengekommen, unter anderem an ihrer früheren Grundschule in Hohenburg, bilanziert Abele.

"Schön finde ich an dem Projekt auch, dass jeder mitmachen kann – vom Kleinkind bis zur Oma." Aktuell beteiligen sich sechs Institutionen, weitere seien gerne gesehen, sagt die 25-Jährige aus Kümmersbruck, die bis 1. Juli 2018 Präsidentin bleit. Wie lange die Schulen und Unternehmen sammeln, bestimmen sie selbst. Die Rotaracter übernehmen anschließend den Transport der Deckel zu einer Sammelstelle in Nürnberg. Dort studiert Abele übrigens an der Friedrich-Alexander-Universität mit dem Wunsch, später im Bereich Wirtschaftspädagogik zu arbeiten.

Spontane Aktionen

Demnächst werde es außerdem eine Infoveranstaltung über Mukovizidose geben, um die Gründung eines Vereins in Weiden zu unterstützen, der Menschen, die an dieser angeborenen Stoffwechselkrankheit leiden, eine Stimme geben will. "Ich kenne jemanden, der Mukovizidose hat und fand es eine gute Sache, das zu fördern", erläutert Abele. "Unsere Aktionen ergeben sich immer relativ spontan."

