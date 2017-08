Auf Einladung der Marine weilte wieder eine Pegnitzer Abordnung am Patenboot in Kiel. Auf dem Programm standen Besuche der Seefahrer-Ehrenmale in Laboe und Möltenort, ein Grillabend an Bord sowie eine Ausfahrt in die Kieler Förde. Dabei schipperte die "Pegnitz" an nicht weniger als vier Kreuzfahrtschiffen im Stadthafen sowie an der neuesten und mit 850 Millionen Euro auch teuersten Fregatte der Bundesmarine vorbei. Foto: Richard Reinl ©