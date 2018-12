Mit Porsche Carrera zu schnell auf nasser A9 unterwegs

Polizei musste am Sonntag nach Regenfällen gleich drei Unfälle bearbeiten

TROCKAU/HORMERSDORF - Zu schnell waren am Sonntag gleich drei Fahrzeugführer mit ihren Personenwagen auf der A9 unterwegs. Die Unfallursache war jeweils die gleiche. Sie passten ihre Geschwindigkeit im Kurvenbereich nicht den Straßenverhältnissen an und kamen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.

Zuerst brach am Vormittag einem 53-jährigen Mann aus der Schweiz am Bindlacher Berg in Richtung Norden das Heck seines 3er BMW aus. Er krachte in die Mittel- und Außenbetonwand, bevor er auf dem Standstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen kam. Er wurde leicht verletzt.

Ähnlich trug sich am späten Nachmittag ein weiterer Unfall in Richtung Norden zu. Hier drehte sich ein 29-jähriger Mann aus Erlangen mit seinem Porsche Carrera auf Höhe der Anschlussstelle Hormersdorf und stieß mit dem Heck in die Außenschutzplanke. Der Sportwagen blieb quer auf der rechten Spur und dem Standstreifen liegen.

Am späten Abend kam noch ein 50-jähriger Mann aus Bayreuth in Richtung Süden mit seinem Renault Clio zwischen Bayreuth und Trockau von der Fahrbahn ab. Auch er streifte die Außenschutzplanke und konnte seinen Pkw anschließend erst auf dem Standstreifen anhalten.

Bei den letzten beiden Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf knappe 25.000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Alle drei Fahrzeugführer wurden wegen Geschwindigkeitsverstößen angezeigt und müssen jeweils mit einer Geldbuße und einem Punkt in Flensburg rechnen.

