Mit Recycling alleine ist es nicht getan

PEGNITZ - Ab nächstem Jahr kommt sie auch im Landkreis Bayreuth: Die gelbe Tonne. Ein Grund für die Einführung ist das neue Verpackungsgesetz, das deutlich höhere Recycling-Quoten vorschreibt. Ob sich diese erfüllen lassen und welche Irrtümer sich um die Mülltrennung ranken, fragten wir das nach eigenen Angaben zweitgrößte duale System in Deutschland, BellandVision in Pegnitz.

Berge von Leichtverpackungen (LVP) landen in gelben Säcken, Tonnen und auf Wertstoffhöfen. Als eines von bundesweit zehn dualen Systemen ist das Pegnitzer Unternehmen Bellandvision für das Recycling zuständig. Foto: Michael Matejka



Mülltrennung ist ein sensibles Thema, weiß Thomas Mehl, Geschäftsführer der BellandVision GmbH in Pegnitz. So halte sich beispielsweise hartnäckig das Gerücht, dass von Verbrauchern säuberlich sortiertes Weiß-, Braun- und Grünglas hinterher wieder zusammengeschüttet werde. "Dass die Lkw, die die Container leeren, auch oben getrennte Fächer haben, sieht man von unten ja nicht", erklärt Mehl. Dabei laufe es in Sachen Recycling von Glas bereits vorbildlich in der Bundesrepublik.

"Aus einer Glasflasche machen wir wieder eine Glasflasche, aus einem Gurkenglas wieder ein Gurkenglas", berichtet Mehl. Verhältnisse, von denen sich bei der Wiederverwertung von Leichtverpackungen (LVP), wie in der Fachsprache der Inhalt gelber Säcke und Tonnen heißt, nur träumen lässt. Da stehen schon allein rechtliche Gründe dagegen, erläutert der Fachmann. Schließlich dürfe recyceltes Plastik in aller Regel nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen und nur noch etwa für Umverpackungen von Getränkeflaschen verwendet werden.

Keine Ahnung von Mülltrennung

Dennoch schreibt das neue Verpackungsgesetz in allen Bereichen teils deutlich erhöhte Recycling-Quoten vor: Bei Glas sollen sie bis Anfang 2022 sukzessive auf 90 Prozent klettern, bei Kunststoffen auf 63 Prozent. Unter anderem, weil sich diese Angaben jeweils auf die lizenzierte Menge beziehen, sich aber nicht alle Hersteller und Händler registrierten, seien das sehr ambitionierte Ziele, sagt Mehl und stellt fest: "Wenn der Bürger nicht mithilft, werden wir es nicht schaffen." Denn viel zu oft landen derzeit die falschen Dinge und sogar Restmüll in gelben Tonnen und ihren Entsprechungen. "Eine neue Studie hat festgestellt, dass fast die Hälfte der 16- bis 34-Jährigen keine Ahnung von der Mülltrennung hat und davon, was sich etwa in den gelben Sack gehört", berichtet Mehl.

Dabei sei das Prinzip eigentlich ganz einfach: Für Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartons gibt es die Papiertonnen, für Glas die Altglascontainer. Alle anderen Verpackungen gehörten in die gelben Tonnen und Säcke. Die LVP-Sammlung über Wertstoffhöfe sei ein Relikt von vor 30, 40 Jahren, sagt Mehl. "Das gibt es nur noch vereinzelt in Bayern und Baden-Württemberg." Die wenigen verbliebenen Kommunen rückten davon – so wie der Landkreis Bayreuth – zusehends ab, unter anderem damit sich die Vorgaben des neuen Verpackungsgesetzes erfüllen lassen, um die gesammelten Mengen zu erhöhen und es für die Bürger komfortabler zu machen.

Das Gros der Menschen hierzulande sei gewillt, bei der Mülltrennung mitzumachen, glaubt Mehl. "Vor allem, wenn man die Hintergründe darstellt, welche Vorteile das für unsere Gesellschaft und Umwelt hat." Die zehn dualen Systeme Deutschlands wollten deshalb künftig verstärkt informieren und etwa in TV-Spots aufzeigen, welche CO2-Einsparungen durch Materialkreisläufe möglich sind.

Doch alles Recycling nützt nichts, wenn die gesammelten Wertstoffe nicht wiederverwertet werden. Mehl vermisst deshalb in dem neuen Gesetz eine Verpflichtung der Industrie, einen bestimmten Anteil ihrer Produkte aus Recycling-Materialien herzustellen oder zumindest eine steuerliche Regelung oder ähnliches, die Vorreiter in dieser Hinsicht belohnt. Schließlich seien Sekundärstoffe viel aufwändiger zu verarbeiten und zu kontrollieren als Primärstoffe. "Wenn die Abnahme nicht funktioniert, produzieren wir Recycling-Berge", warnt der Geschäftsführer.

Dreistelliger Millionenumsatz

Die Erlöse für Sekundärstoffe auf dem Weltmarkt seien seit Jahren fallend und tendierten gegen Null – nicht zuletzt wegen der sinkenden Ölpreise, die die konkurrierenden Primärmaterialien verbilligten. Trotzdem läuft das Geschäft bei BellandVision rund. "Wir haben derzeit 4500 Verträge und erzielen einen guten, dreistelligen Millionenumsatz", berichtet Mehl. Unter anderem lizensierten der Lebensmittelhändler Edeka und die Drogeriemärkte Müller und Rossmann hier ihre Produkte.

Des weiteren entsorgt BellandVision zum Beispiel für alle McDonald‘s-Schnellrestaurants und Netto-Märkte den Müll. Ab 1. Januar 2018 übernimmt das Pegnitzer Unternehmen mit gut 80 Mitarbeitern außerdem die LVP-Sammlung des Landkreises Bayreuth. Gerade läuft die Ausschreibung, welche Sortieranlage in Deutschland den Zuschlag bekommen soll.

ASTRID LÖFFLER