Mit Scherbe verletzt

BAYREUTH - Ein 31-Jähriger Mann stand wegen gefährlicher Körperverletzung vor Richter Stefan Käsbohrer am Amtsgericht Bayreuth. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, dass er einen anderen Mann ins Gesicht schlug, ihn aus seinem Bett zog und mit einer Scherbe eines zerbrochenen Tellers den Rücken aufschnitt, so dass das Opfer mit 17 Stichen genäht werden musste.

Der Mann aus dem Iran lebt in einer Asylbewerberunterkunft im südlichen Landkreis, dort ereignete sich auch die Tat. Er sagte aus, dass er angetrunken gewesen sei und sich deshalb nicht mehr sehr gut an den Vorfall erinnern konnte. Laut seiner Aussage kam er ins Nachbarzimmer, dort war der spätere Geschädigte zu Besuch bei zwei Zeugen, die auch vernommen wurden. Der Iraner habe den Geschädigten angesprochen, worauf dieser ihn ins Gesicht geschlagen habe. "Ich schlug zurück und der Mann fiel aus dem Bett", erklärte der Angeklagte. Er habe nicht gewusst, was er getan hatte, das hätten ihm erst die anderen erzählt. Richter Käsbohrer fragte den 31-Jährigen, ob er sich an die Tellerscherbe erinnern könne. Der Asylbewerber verneinte.

Als erste Zeugin trat jene Polizistin auf, die in der Tatnacht zu Hilfe gerufen wurde. Sie traf das Opfer in der Notaufnahme. Später fuhren die Polizisten gemeinsam in die Unterkunft, dort trafen sie den Angeklagten schlafend. Er wirkte betrunken, hatte aber nur 0,84 Promille Blutalkohol, was sich erst im Nachhinein herausstellte. Zudem fanden die Beamten keine Scherben.

Das Opfer stammt wie der Täter aus dem Iran. Der Mann erklärte, dass der Angeklagte in sein Zimmer gekommen sei und ein Bier verlangt habe. Das hätte er auch haben können — aber gegen Bezahlung. Darüber kam es offensichtlich zur Rangelei zwischen den beiden. "Ich habe einen Schmerz im Rücken bemerkt", sagte der verletzte 28-Jährige. Die Wunde ist mittlerweile verheilt, eine Narbe ist noch sichtbar. Der Angeklagte entschuldigte sich kurz nach der Tat, was der Geschädigte annahm. "Ich habe ihm verziehen und kein Interesse an einer Strafverfolgung", so der Mann am Ende der Vernehmung.

Ein weiterer Zeuge war im Zimmer anwesend, schlief jedoch während der Tat gerade und hatte den Vorhang an seinem Bett zugezogen. Der Vorfall konnte nicht lange gedauert haben. Der Geschädigte habe ihm dann seine Wunde am Rücken gezeigt und ihm erklärt, dass das passierte, als er aus Bett gefallen sei. Das habe aber nicht sein können, dafür war die Wunde zu groß. Ein weiterer Iraner telefonierte während der Tat und bekam deshalb nicht alles mit. Er bemerkte allerdings die Auseinandersetzung hinter sich und trennte die Streithähne. Der Angeklagte sei eindeutig betrunken gewesen. Dieser Zeuge sah auch, dass der Beschuldigte einen Teller dabei hatte, als er das Zimmer betrat, aber nicht, wie dieser zerbrach.

Die Staatsanwaltschaft sah die Tat im wesentlichen als belegt an. Der Staatsanwalt forderte eine Bewährungsstrafe von elf Monaten, wobei er dem Angeklagten zu Gute hielt, dass dieser nicht vorbestraft war, um Entschuldigung gebeten habe und dies vom Geschädigten angenommen wurde. Das Opfer erlitt gleichwohl "eine erhebliche Verletzung aus einem nichtigen Anlass". Der Iraner bekam eine Geldauflage von 600 Euro.

Sein Rechtsanwalt sah in der Tat nur einen minder schweren Fall, zumal der Angeklagte zur Tatzeit ohne Zweifel alkoholisiert gewesen sei. Deshalb forderte der Verteidiger für seinen Mandanten fünf Monate Haft auf Bewährung. Richter Stefan Käsbohrer verurteilte den 31-jährigen Mann schließlich zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung.

