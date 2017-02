Mitarbeiter der Pegnitzer Sanaklinik verzichten zu oft auf Pausen

Gewerkschaft weist auf Missstand hin: Ärzte und Pfleger arbeiten durch, weil sie niemand vertreten kann - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Zu einer "Pausenaktion" hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag an der Sana Klinik aufgerufen. Warum es die bundesweite Aktion an Krankenhäusern gibt, erklärt die Gewerkschaftssekretärin von Verdi Oberfranken Ost, Christine Keplin.

„Entlastung für uns“: Mit diesem Transparent haben gestern Ärzte und Pfleger an der Sana Klinik deutlich gemacht, dass sie die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten oft nicht einhalten können. © Ralf Münch



"Das Problem ist, dass besonders Pflegekräfte und Ärzte kaum Pausen machen können. Und wenn, dann nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zeit", erläuterte Keplin vor der Sana Klinik. Laut Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes sind aber Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden vorgeschrieben. Ab neun Stunden Arbeitszeit erhöht sich der Pausenanspruch auf 45 Minuten.

Diese Pausenzeiten könne oder wolle sich kaum jemand im Klinikbereich leisten, berichtet Keplin. Grund dafür sei auch, dass zu wenig Personal da sei, das die Pfleger in den Pausen vertreten könnte. Obwohl diese Praxis schon lange bekannt sei, wurde kaum etwas dagegen unternommen.

Patienten in Gefahr

"Jeder will ordentlich betreut werden. Und das Personal versucht das ja auch", schildert die Gewerkschaftsvertreterin. "Aber wenn keine Vertretung vorhanden ist, die zumindest in der Pause einspringt, dann bleibt den Pflegern auch gar nichts anderes übrig, als auf die Pausen zu verzichten. Pause machen würde bedeuten, dass Wichtiges nicht zu erledigen wäre und damit auch Patienten gefährdet sein könnten."

Also standen gestern vor der Pegnitzer Sana Klinik von insgesamt rund 200 Beschäftigten 15 Frauen und Männer. Mit einem Banner in der Hand. Mehr Personal, Belastungsausgleich und verlässliche Arbeitszeiten lauteten die Forderungen. Ob sich die Regierung darauf einlässt, ein Gesetz zu verabschieden, das auch privaten Klinikunternehmen klare Regeln bezüglich des Personalstands vorgibt, denn von dem hängt alles ab, bleibt abzuwarten.

"Es sind ja bald Bundestagswahlen. Vielleicht machen sich schon alleine aus dem Grund Politiker Gedanken um die Situation in den Krankenhäusern", so die Gewerkschaftssekretärin.

