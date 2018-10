Mittelschule Velden entlässt ihre Absolventen

Ein guter Jahrgang mit Schülern aus Neuhaus wird verabschiedet - 21.07.2018 10:15 Uhr

VELDEN - Für die Jugendlichen war es der große Tag: Die Mittelschule Velden-Hartenstein-Vorra hat 23 Absolventen verabschiedet.

Die vier Besten Entlassschüler mit Rektorin Scharrer (v. l.) Julia Richter, Ronja Lorenz, Laura Wartha und Marco Groß. © Foto: Siegfried Fuchs



"Ihr habt alle die neunte Klasse gut gemeistert und bestanden, fast alle haben den Quali geschafft und was mich besonders freut, alle von euch haben eine Ausbildungsstelle oder machen mit der Schule weiter", lobte Rektorin Renate Scharrer ihre Schülerinnen und Schüler bei der Abschlussfeier.

VG-Vorsitzender und Veldens Bürgermeister Herbert Seitz dankte zunächst der Schulleitung, allen Lehrkräften und der Verwaltung für ihr Engagement und ihren Einsatz. Die Schulabgänger hätten ein wichtiges Etappenziel erreicht. Auch der Neuhauser Bürgermeister Josef Springer betonte, wie wichtig eine gute Ausbildung und lebenslanges Lernen heute sei. Für Rektorin Scharrer war diese Entlassfeier eine Besondere: Denn "ihr seid die erste Klasse, die ich über fünf Jahre als Schulleiterin, teilweise sogar als Ersatz-Lehrerin, im Unterricht begleiten durfte." Die Entlassschüler hätten die Veldener Schule zu einer guten Schule gemacht, so ihr uneingeschränktes Lob an diesem Abend. Denn "ihr wart eine Klasse mit angenehmen Schülern, ihr habt euch stets höflich und rücksichtsvoll benommen".

Starke Gemeinschaft

Und was ihr besonders aufgefallen sei, Neuankömmlinge seien in der Klasse gut aufgenommen und in die Gemeinschaft integriert worden. Mitschüler seien hilfreich unterstützt und bei Problemen begleitet worden. "Mit eurem Verhalten habt ihr unsere Schule bereichert und zu einem besseren Ort gemacht", sagte Scharrer.

Auch Konrektor und Klassenleiter Bernhard Keck hob in seinem "letzten Gruß" die "besondere Klasse" hervor, die er die zurückliegenden drei Jahre gerne begleitet und betreut habe. In der ihm heiteren und angenehmen Art und Weise erinnerte er an besondere Ereignisse; etwa an die Betriebspraktika in der 8. Klasse mit lauter positiven Rückmeldungen aus den Betrieben. Oder an die Abschlussfahrt in die Toskana.

Die Klassensprecher Michelle Kanzog und Danny Ziegler dankten allen, die ihnen zum erfolgreichen Abschluss sowie bei der Suche nach Ausbildungsplätzen geholfen hätten. Werner Sauerbrey, stellvertretender Klassenelternsprecher, gratulierte ebenfalls zum erreichten Ziel.

Höhepunkt des Abends war natürlich die mit Spannung erwartete Übergabe der Abschlusszeugnisse. Unterstützt von Rektorin Scharrer und unter dem Applaus der zahlreich anwesenden Eltern, Verwandten und offiziellen Gästen überreichte Konrektor Keck die wichtigen Urkunden.

Ehrung für die Besten

Werner Sauerbrey, diesmal in der Funktion des stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden, ehrte zudem die vier besten Absolventen, nämlich Ronja Lorenz, Velden (Notendurchschnitt 2,0), Julia Richter, Rupprechtstegen, Laura Wartha, Pfaffenhofen und Marco Groß, Artelshofen (alle drei 2,1).

Die drei letztgenannten Mädchen hatten mit "Bye Bye Schule – Hello Italia" zudem eine unterhaltsame Bildpräsentation ihres Toskana-Aufenthalts zusammengestellt. Danny Ziegler (E-Gitarre) und Hannes Bauer (Schlagzeug) führten mit "Smells like teen spirit" lautstark, aber rhythmisch perfekt die Zuhörer ins Veldener Nirvana.

Bei einem kalten Buffet, angerichtet und garniert von Schülerinnen der 8. Klasse, deren Eltern und von Fachlehrerin Katrin Preukschat, endete für 23 junge Erwachsene ein für sie wichtiger Lebensabschnitt.

SIEGFRIED FUCHS