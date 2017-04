Mitten am Tag Baumaschine an der Burg Rabenstein gestohlen

80 Kilogramm schwerer und 2200 Euro teurer Dieselstampfer war direkt an der Straße abgestellt - vor 1 Stunde

BURG RABENSTEIN - Am Freitag entwendeten unbekannte Täter am in der Zeit von 11.30 bis 13.15 Uhr einen Dieselstampfer. Er war direkt an der Straße an einer Baustelle bei der Burg Rabenstein abgestellt. Die Polizei ermittelt.

Die graue und etwa 80 Kilogramm schwere Baumaschine war direkt an der Einmündung zum Parkplatz der Burg Rabenstein durch Arbeiter der dortigen Baustelle abgestellt worden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/99060 in Verbindung zu setzen.

