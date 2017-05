Mitten in Bayreuth Lieferwagen ausgeräumt

Mehrere Pakete aus dem Laderaum entwendet - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Auf die Ladung eines Lieferwagens, der im Bayreuther Stadtgebiet abgestellt war, hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Fahrer des weißen VW Crafter hatte den Wagen am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Friedrich-von-Schiller-Straße abgestellt und am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr den Aufbruch des Fahrzeugs bemerkt. Offensichtlich hatten sich in der Nacht Unbekannte am Türschloss zu schaffen gemacht und waren so in den Lieferwagen eingedrungen.

Anschließend entwendeten sie mehrere Pakete aus dem Laderaum des Fahrzeugs und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Diebe hinterließen am Crafter einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Ermittler bei der Kriminalpolizei Bayreuth nehmen Hinweise zum Diebstahl und auf die Täter unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

