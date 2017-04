Mitten in Bayreuth Unfall mit 35.000 Euro Schaden

Junger Oberpfälzer missachtete beim Wenden durchgezogene Mittellinie - vor 48 Minuten

BAYREUTH - Mindestens 35.000 Euro Sachschaden entstand am Freitag Abend bei einem Verkehrsunfall im Bayreuther Stadtgebiet. Ein junger Oberpfälzer war aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Wagen zusammengestoßen.

Der 18-jährige Autofahrer stand mit seinem Audi in der Äußeren Nürnberger Straße in Bayreuth stadtauswärts am Fahrbahnrand. Als er gegen 17.20 Uhr pplötzlich stadteinwärts weiterfahren wollte, missachtete er die durchgezogene Mittellinie. In diesem Moment kam ein 51-jähriger Mann mit seinem VW entgegen und erfasste den Pkw frontal auf dessen linker Seite.

Durch den heftigen Anstoß, waren beide Personenwagen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf mindestens 35.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.