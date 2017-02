Mitten in Kulmbach Auto in Brand gesteckt?

Pkw ging frühmorgens um 3.30 Uhr in Flammen auf - 8000 Euro Sachschaden - vor 6 Stunden

KULMBACH - Wurde in der Nacht zum Donnerstag mitten in Kulmbach ein Personenwagen mutwillig in Brand gesteckt? Die Polizei geht nach ihren Ermittlungen davon aus. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Eine Zeugin meldete kurz nach 3.30 Uhr über Notruf den brennenden Wagen auf einem Parkplatz in der Johann-Eck-Straße. Den Feuerwehreinsatzkräften gelang es rasch, die Flammen zu löschen, dennoch entstand an dem Toyota erheblicher Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten des Fachkommissariats der Kripo Bayreuth von Brandstiftung aus. Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen verdächtige Personen in der Johann-Eck-Straße, insbesondere im Bereich des Parkplatzes, gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0.

rr