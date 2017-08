Mobile Sichtschutzwände als Gafferbremse

TROCKAU - Die Zahlen sprechen für sich: 95 Prozent ihrer Einsätze absolviert die Feuerwehr Trockau bei Unfällen auf der Autobahn, so um die 40 bis 60 sind es pro Jahr. Und die Aktiven haben immer wieder mit einem Problem zu tun, das momentan in aller Munde ist — den Gaffern. Dem will die Wehr jetzt begegnen: Mit mobilen Sichtschutzwänden, die in kürzester Zeit aufgestellt werden können. Am Montagabend ließen sie sich ein Modell vorführen, das andere Wehren bereits ihr Eigen nennen. Das Fazit: Das sollte sich die Stadt leisten.

7,20 Meter lang und 1,80 Meter hoch ist eine Sichtschutzwand, die auch verlängert werden kann. Ohne Zubehör kostet sie 375 Euro. Viele Feuerwehren von Gößweinstein bis Eckental haben sie bereits angeschafft, um Gaffern die Stirn zu bieten. © Ralf Münch



Angetan zeigte sich auch Herbert Maier, im Rathaus für das Feuerwehrwesen zuständig: "Das überzeugt schon", so Maier auf Anfrage der Redaktion. Auch Kommandant Florian Schedler, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, war zufrieden: "Damit kann man etwas anfangen." Ähnlich die Sichtweise des Zweiten Bürgermeisters Wolfgang Nierhoff (Pegnitzer Gemeinschaft), der mit FWG-Fraktionssprecher Thomas Schmidt den Feuerwehrbeirat des Stadtrats vertrat: "Die Anschaffung solcher Schutzwände macht durchaus Sinn, letztlich muss das aber natürlich das gesamte Gremium entscheiden."

Schmidt weiß als stellvertretender Leiter der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium in Bayreuth aus eigener Erfahrung, was Sache ist: "Es geht darum, die Persönlichkeitsrechte von Unfallopfern zu wahren." Das binde bei einem Einsatz Kräfte. Etwa, wenn sie über einen längeren Zeitraum Decken oder Planen halten müssen, um einen Sichtschutz zu ermöglichen.

Der Kauf solcher Schutzwände wäre daher "richtig sinnvoll, wenn sie bezahlbar sind". Sind sie, sagt Manfred Uhlig von der gleichnamigen Firma aus Erlangen, die diese Wände vertreibt. In enger Abstimmung mit dem in Norddeutschland ansässigen Hersteller, wie er betont. 7,20 Meter lang und 1,80 Meter hoch ist jedes Teil.

Laut Produzent kann eine Person so eine Wand innerhalb von 30 Sekunden aufstellen, "ich halte 45 Sekunden bei zwei Mann für realistischer", so Uhlig. Das sei ja immer noch "sehr schnell".

Flotter Aufbau

Bei der Präsentation am Trockauer Gerätehaus ging das dann recht flott vonstatten, auch wenn der berüchtigte Vorführeffekt dazwischen funkte: Der Versuch, das Stangensystem— ähnlich einem Campingzelt — in jedem Abschnitt der Sichtschutzwand mit dem Fuß nach unten zu drücken, gelang nur bedingt.

Dennoch: Die Aktiven der Wehr waren durchaus beeindruckt. Und stellten die Frage, wie standfest so eine Wand denn sei, wenn zum Beispiel ein Laster mit 70 Sachen an der Unfallstelle vorbei rauscht und dabei jede Menge Luftzug erzeugt.

Laut Hersteller soll auch ein „Einmann-Betrieb“ der Sichtschutzwände möglich sein. © Ralf Münch



Dafür gibt es Zubehör, so Uhlig. Etwa Zugseile und extrem starke Magnete, um die Wand auch an der Leitplanke oder einem Einsatzfahrzeug befestigen zu können. Oder auch Heringe aus Titan, die man wie bei einem Zelt in den Boden schlägt und den Magneten dort zuschnappen lässt. Oder auch Metallständer, an denen man die Wand links und rechts festzurren kann.

Dann allerdings wird es teuer. Kostet eine nackte Wand offiziell knapp 400 Euro — "wir bieten sie für 375 an" —, werden inklusive Zubehör schon rund 1000 Euro fällig. "Brauchen wir nicht", waren sich die Trockauer Aktiven einig. Verfügen sie doch über stativartige Teleskopständer, an denen sich eine Sichtschutzwand genau so befestigen lässt. "Und da können wir oben sogar noch Lampen für das Ausleuchten der Unfallstelle anbringen", so Kommandant Schedler.

Hermann Maier will eine Anschaffung befürworten, "wobei ich dem Stadtrat ja nicht vorgreifen kann und will". Eine für die Wehr in Trockau, eine für die in Pegnitz — hier war kein Vertreter der Einladung gefolgt —, das müsste für den Anfang reichen, auch in diesem Punkt herrschte Einigkeit. Andere Feuerwehren haben solche Wände längst, sagt Manfred Uhlig.

Erst kürzlich haben gleich sieben über einen kommunalen Verbund verknüpfte Gemeinden von Gößweinstein über Gräfenberg und Igensdorf bis nach Eckental und Eschenau das neue Zubehör bestellt. Und: "Die Wände sind sehr widerstandsfähig und bestehen aus einem Material, das noch besser als LKW-Planen ist."

Schnelle Beschlüsse erhofft

Kommandant Schedler hofft jetzt auf zügig gefasste Beschlüsse. Und darauf, dass der Trockauer Wehr noch in anderer Hinsicht unter die Arme gegriffen wird: Hat doch das Einsatzfahrzeug der Trockauer inzwischen mehr als 25 Jahre auf dem Buckel. Die Karosserie hat durch die winterlichen Salzmengen auf der Autobahn gelitten — "und die Ausstattung ist einfach nicht mehr zeitgemäß angesichts wachsender Aufgaben".

Ach ja, auch das Mehrzweckfahrzeug für die Einsatzleitung, ein VW Bus aus dem Jahr 1993, ist nicht mehr sonderlich gut in Schuss. Auch bei diesem Auto-Veteranen sieht der Kommandant deshalb dringenden Handlungsbedarf.

STEFAN BRAND