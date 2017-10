Moderner Musik-Mix vierer Auerbacher

AUERBACH - Ihre Musik ist modern, dynamisch und ein bunter Mix aus bekannten Hits der vergangenen Jahre. Der Bandname "Dynamix" passt daher bestens. Beim Kneipenfestival des "Aufschwung Auerbach" am kommenden Samstag, 14. Oktober, hat die neue Formation aus Auerbach Premiere.

Sie sind die Newcomer des diesjährigen Kneipenfestivals: Anne und Christoph Bauer sowie Anika Merkl und Annika Leisner (von links) von der Auerbacher Formation „Dynamix“. © Brigitte Grüner



"Ein bisschen aufgeregt sind wir schon", geben die Jugendlichen zu. Es ist für sie zwar kein Neuland, vor Publikum aufzutreten. Alle vier haben schon öfter vor Eltern, Mitschülern und weitgehend bekannten Zuhörern gespielt. Diesmal ist es anders. Sie sind gespannt, wie viele Leute ihren ersten Auftritt hören werden. Eine Stunde lang präsentieren die vier Auerbacher im Weißstadl einen Querschnitt aus ihrem Repertoire, das Lieder von Katy Perry ebenso beinhaltet wie Songs von "Maroon 5" oder Taylor Swift. Viele der gespielten Titel kennt man aus den Charts.

Die vier Bandmitglieder spielen schon seit mehreren Jahren ein Instrument. Annika Leisner (14) hat seit sieben Jahren Klavierunterricht bei Judith Heberl. Bei "Dynmamix" spielt sie E-Piano. Anika Merkl (14) lernt seit 2011 bei Martina Zimmermann das Spiel auf der E-Gitarre.

Anne Bauer (14) hat bei Christine Ott das Musizieren auf der Westerngitarre gelernt. Erst vor kurzem hat sie bei Catherine Winter mit Gesangsunterricht begonnen. "Hahn im Korb" ist Christoph Bauer (16). Der Gymnasiast hat seit sieben Jahren Schlagzeug-Unterricht bei seinem Beinahe-Nachbarn Thomas Kormann. Bei Vorspielnachmittagen des Vereins "Musik in Auerbach" (MiA) sowie bei Konzerten in der Schule haben die vier Newcomer schon Erfahrungen vor Publikum gesammelt.

Im Winter hatten die Organisatoren des Kneipenfestivals bei Stefan Bauer, dem Vorsitzenden von "Musik in Auebach", wegen einer Band für das Kneipenfestival nachgefragt. Die Verantwortlichen vom "Aufschwung Auerbach" wollten gerne einer Nachwuchsgruppe diese Plattform bieten. Die Gründung von "Dynamix" folgte im Februar. Die drei Mädchen kennen sich vom gemeinsamen Hobby Fußball und vereinbarten, mit Annes Bruder Christoph eine Gruppe zu gründen.

Warum heißt die Band "Dynamix"? "Wir haben lange überlegt" heißt es. Jeder habe Vorschläge gemacht. "Dynamix" mit der Mischung aus "Dynamik" und "Mix" gefiel allen vier Jugendlichen und machte schließlich das Rennen. Einen Probenraum haben sie im Keller von Familie Bauer. Dort stehen Christophs Anfänger-Schlagzeug und das Instrument, das er inzwischen bearbeitet. Die Verstärkeranlage ist ein Erbstück vom Opa, der früher auch Musik gemacht hat.

Kellerraum mit Vorzügen

Der Kellerraum hat einen großen Vorteil: Den Nachbarn wird es während der Proben garantiert nicht zu laut. Das einzige Fenster liegt in Richtung Herrenweiher. Ein Nachteil ist womöglich, dass die Nachbarn nicht zuhören können. Denn das würden sie vielleicht gerne. Die Lieder von "Dynamix" sind gut gewählt und werden sehr gekonnt präsentiert.

Über neue Songs entscheidet die ganze Gruppe. Manchmal werde ein Lied angespielt und bald merken alle, dass es nicht gut klingt. Andere Songs meistern die Jugendlichen auf Anhieb und nehmen diese in ihr Repertoire auf. Sie entscheiden selbst, welche Lieder gut klingen und welche lieber verworfen werden sollten. Noten gibt es für die Songs der Gruppe nicht. Die Gitarristinnen schreiben sich Liedtexte und Akkorde auf. Ebenso ist es beim E-Piano. Etwas mehr Arbeit hat Schlagzeuger Christoph Bauer.

Er erarbeitet sich seine Einsätze und hört genau zu, wo ein Trommelwirbel oder ein Schlag auf die Drums oder Becken dazu passen.

Trotz Vorfreude und Lampenfieber vor dem ersten großen Auftritt denken die vier Bandmitglieder schon weiter. Nach dem Kneipenfestival werden moderne Weihnachtslieder wie "Last Christmas" eingespielt, kündigen sie an. Mit einem modernen Repertoire für die Adventszeit wurde die Gruppe bereits für das Rahmenprogramm der Bergwerksweihnacht engagiert. "Das schaffen wir", sind sich die vier Nachwuchsmusiker sicher und freuen sich bereits auf Auftritt Nummer 2. Doch zunächst kommt die Premiere am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Weißstadl.

BRIGITTE GRÜNER