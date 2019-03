Moin, moin: neue Aufgabe für die "Auerbach/OPf."

AUERBACH/KIEL - Gut drei Jahre nach Außerdienststellung des Patenbootes "Auerbach/OPf." bekommt das frühere Hohlstablenkboot eine neue Aufgabe: Es wird im Kieler Hafen als Ausbildungsboot der Marine dienen. Diese Nachricht übermittelte Bürgermeister Joachim Neuß beim Weihnachtskonzert der Knabenkapelle.

Im Dezember 2015 nahm Kommandant Thorsten Grabsch (Mitte) den Befehl zur Außerdienststellung der „Auerbach/OPf.“ vom Kommandeur des 5. Minensuchgeschwaders, Tobias Voß, entgegen. Jetzt wird das Boot wieder gebraucht. Foto: F.: Marine



Die "frohe Botschaft" passte bestens in die Adventszeit, wurde das Ende der Patenschaft Ende 2015 doch von allen Seiten bedauert. Beim offiziellen Abschied von der Besatzung im Rathaus waren Emotionen und Bedauern fast spürbar. Die Brücke der Knabenkapelle zur See sei damals zwangsläufig abgebrochen, sagte Neuß. Nun habe er erfahren, dass die "Auerbach/OPf." wieder in Dienst gestellt werden soll. Die Marine möchte das Schiff als Ausbildungsboot nutzen. Zu diesem Zweck werde die "Auerbach/OPf." technisch auf einen modernen Stand gebracht. Er habe bereits mit dem zuständigen Fregattenkapitän telefoniert. Der habe die neue Nutzung des früheren Patenbootes bestätigt. Die "Auerbach/OPf." wird im Hafen von Kiel liegen, wo die Marine einen großen Stützpunkt hat.

Der Bürgermeister habe den Verantwortlichen bereits mitgeteilt, dass sowohl die Stadt als auch die Knabenkapelle (KKA) gerne wieder eine Patenschaft über die Besatzung des Bootes übernehmen würden. Dies sei allerdings schwierig, so Neuß, denn die jungen Seeleute, die an Bord ausgebildet werden, wechseln häufig. Eine feste Besatzung sei bei einem Ausbildungsboot nicht vorgesehen. Der Fregattenkapitän, der laut Neuß schon von den guten Kontakten der Seeleute in die Oberpfalz gehört hatte, kündigte an, dass mittelfristig neue Schiffe bei der Bundesmarine in Dienst gestellt werden. Für diese werden voraussichtlich auch Paten gesucht.

"Es wird Möglichkeiten geben für die Zukunft", hatte Korvettenkapitän Thorsten Grabsch beim Abschiedsbesuch der Auerbach-Besatzung in der Oberpfalz im Dezember 2015 bereits angedeutet. "Wir hätten nie mit einer neuen Instandsetzung gerechnet", freut sich KKA-Vorsitzender Elmar Hamerla. Er hatte befürchtet, dass die "Auerbach/OPf." verschrottet wird. "Ich war sehr überrascht, dass die ‚Auerbach‘ als Ausbildungsboot verwendet werden soll", sagt auch Stellvertreter Günther Cermak. Im Verein haben sich die Vorstandsmitglieder und auch die Musiker sofort dafür ausgesprochen, die Patenschaft wieder aufleben zu lassen. Kassenführerin Irmgard Rupprecht: "Wir freuen uns riesig, wenn da wieder etwas wachsen kann. Es fehlt schon etwas im Verein."

Die Vorstandsmitglieder haben immer noch Kontakt zu einigen früheren Besatzungsmitgliedern. Meist kontaktiert man sich über Handy oder E-Mail. Kontakt hat die Kapelle auch noch zum Shanty-Chor "Die Hornblower" in Tarp. Die gegenseitigen Besuche gehen auf den Mitbegründer der Patenschaft, den inzwischen verstorbenen Neptun-Kommandanten Joachim Rehberg, zurück. Er war selbst viele Jahre als Hornblower-Sänger aktiv. Eine schriftliche Anfrage an den Stützpunkt Kiel der Bundesmarine zur Weiternutzung der "Auerbach/OPf." als Ausbildungsboot wurde bislang nicht beantwortet.

1953 war es die Knabenkapelle, die den Kontakt zur Besatzung der damaligen "Neptun" hergestellt und die Patenschaft initiiert hatte. Über fünf Jahrzehnte hielt die Knabenkapelle Kontakte zum Boot und der Besatzung. Häufige Besuche und Standkonzerte im Hafen oder an Bord sind ebenso in Erinnerung geblieben wie die Aufenthalte der Matrosen in Auerbach, die besonders gerne zum Bürgerfest in die Oberpfalz kamen.

Die "Auerbach/OPf." gehörte — ebenso wie die "Pegnitz" — zum 5. Minensuchgeschwader mit Heimathafen Kiel. Stapellauf war am 18. Juni 1990. Am 7. Mai 1991 wurde sie als Nachfolgeboot der "Neptun" in Dienst gestellt. Die Klasse 343 hatte ursprünglich zehn Boote, einige wurden bereits außer Dienst gesetzt. Mitte Juni 2015 war das Auerbacher Patenboot vom letzten Nato-Einsatz zurückgekehrt. Ab September 2015 war die "Auerbach/OPf." im Hafen, da vor der Außerdienststellung noch Geräte und Waffen abmontiert und die gesamte Technik ausgebaut werden mussten. Am letzten Tag, dem 17. Dezember 2015, wurden alle Fahnen und Namensschilder entfernt und das Schiff in das Marinearsenal geschleppt.

