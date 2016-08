Monika Pracht plant Kuhaltersheim in Nemschenreuth

Gnadenhof Fränkische Schweiz hat für Projekt bereits einen Platz gefunden — Anfang September geht es los - vor 1 Stunde

NEMSCHENREUTH - Die Idee hatte Leiterin Monika Pracht schon vor 26 Jahren, nun hat der Gnadenhof Fränkische Schweiz dafür einen Platz gefunden: In Nemschenreuth entsteht ein Kuhaltersheim. Die ersten Tiere ziehen Anfang September ein. Es könnte der Beginn eines großen Projekts sein – Pracht ist wieder auf Immobiliensuche.

Das Grundstück, auf dem das Kuhaltersheim steht, gehört den Frederkings. Im Bild Reinhard Frederking (links), der auch nach den Kühen schauen wird, und Gnadenhof-Leiterin Monika Pracht, die die Idee für das Kuhaltersheim hatte. © Marcel Staudt



In Butjadingen, hoch oben im Norden, scheuen sie sich nicht vor drastischen Formulierungen. „Wir haben einen Ort geschaffen, an dem die Kategorien Milchkuh, Mastkalb oder auch Versuchskuh durchbrochen werden“, schreibt die Stiftung Hof Butenland auf ihrer Internetseite. Und weiter: „Die Orte, von denen sie stammen, haben kaum etwas mit Leben geschweige denn mit Freiheit und Frei-Sein zu tun.“

Die Geschichte von der Gründung des Hofes Butenland ist vor allem für Tierschützer eine herzzerreißende. Sie handelt von Jan Gerdes, der in vierter Generation Landwirtschaft betrieb. Erst stellte er auf Bio um, gab dann aber die Nutztierhaltung aus Gewissensgründen ganz auf. 70 Kühe mussten zum Schlachter, eigentlich hätten es 80 sein sollen. Doch als der doppelstöckige Transporter kam, war auf ihm nicht genügend Platz für alle.

Spontan gab Gerdes den überzähligen Tieren ein Versprechen: „Ihr bleibt hier, euch erspare ich den Weg ins Schlachthaus. Ihr könnt hier leben wie und so lange ihr wollt“.

Ein besseres Leben

Diese und ähnliche Sätze sagte Gerdes diversen Fernsehteams, die sich dieses Paradies für mittlerweile rund 50 Kühe selbst ansehen wollten. Es sind sehr wohlwollende Fernsehbeiträge entstanden, auch Monika Pracht hat einen davon gesehen. Die Leiterin des Gnadenhofs Fränkische Schweiz träumt seit 26 Jahren – also so lange es den Gnadenhof gibt – davon, auch Kühen ein besseres Leben zu schenken. Bislang fehlte es schlicht und ergreifend an Platz für die Umsetzung, das tut es immer noch. Doch durch die Dokumentation über Hof Butenland wurde die langjährige Leiterin des Nürnberger Vereins „Menschen für Tierrechte” darin bestärkt, die Idee trotzdem Realität werden zu lassen.

Anders als die Kollegen aus Butjadingen drückt sich Pracht diplomatisch aus. Sie möchte keinen Ärger mit Milchviehhaltern oder eine Grenze ziehen, ab wann man von „notleidenden Kühen“ sprechen darf. Sie will den Rindern einfach ein unbeschwertes Leben ermöglichen, fernab von den festen Zeitpunkten, an denen sie Milch zu geben haben. Und: Sie möchte klein anfangen.

Anfang September werden zwei Kühe in das kleine Kuhaltersheim in Nemschenreuth ziehen. Sie wurden über „Rüsselheim e. V.“, einen gemeinnützigen Verein zur Rettung von Schlachttieren, vermittelt. Beide Kühe sind trächtig, kalben werden sie in etwa zwei Monaten. „Dann sind es schon vier Bewohner“, sagt Pracht, weil die Neugeborenen bei ihren Müttern bleiben dürfen — und das Leben als Nutztier gar nicht kennenlernen werden.

Tiere entscheiden selbst

Damit soll es aber erst einmal gut sein. „Wir werden mit diesen vier Kühen starten und schauen, wie es sich entwickelt“, sagt Pracht. Ein etwa vier Meter langer und 14 Meter breiter umgebauter Pferdestall ist das Nachtquartier der Bewohner. Im gegenüberliegenden Abteil sind zwei Pferde untergestellt. Die Tür ins Freie steht offen, wenn sie möchten, können die Tiere auf einer rund 4000 Quadratmeter großen Wiese ihren Tag verbringen, als Sommerweide stehen zwei Hektar an Fläche zu Verfügung. Für Futter und tierärztliche Versorgung ist gesorgt.

Das Grundstück gehört den Frederkings, Pferde sind seit 50 Jahren das Familienhobby. Reinhard Frederking wird auch nach den Kühen schauen, die Unterbringung der Tiere übernimmt er „zu einem Freundschaftspreis“, wie das Gründungsmitglied des Gnadenhofs sagt. Selbstverständlich wird er von Pracht und deren Team unterstützt werden. Er lädt aber auch all jene ein, die sich bis jetzt noch nicht allzu viele Gedanken über Nutztierhaltung gemacht haben. „Wenn der Nachwuchs da ist, können die Leute gerne vorbeikommen und den Kälbchen in die Augen schauen. Dann können sie sich überlegen, ob sie wirklich täglich Fleisch essen müssen.“

Monika Pracht hat diese Frage für sich längst beantwortet und sich für eine vegane Ernährung entschieden. Das kleine Kuhaltersheim wird ein Pilotprojekt sein, der Wunsch nach einem größeren existiert weiterhin. Ein Sponsor, der nicht aus der Region kommt, hat bereits finanzielle Unterstützung zugesagt. Also ist Pracht auf Immobiliensuche. Mehr möchte sie nicht verraten, sie bittet um Verständnis: „Jahre soll es nicht mehr dauern, bis wir etwas gefunden haben. Aber wenn man in 26 Jahren zum ersten Mal so eine Chance bekommt, sollte man vorsichtig sein.“

MARCEL STAUDT