Monteur erkrankt: Hallenbad Auerbach bleibt vorerst geschlossen

Lieferfirma eines neues Aggregats für den Hubboden sagte Einbautermin kurzfristig ab — Wasser ist im Becken bereits eingelassen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Alles war gut vorbereitet und rechtzeitig bestellt: Und doch kann das Hallenbad wegen eines fehlenden Ersatzteiles aktuell noch nicht öffnen. Das ist ärgerlich, aber verständlich, wenn man die Gründe kennt.

Das Hallenbad Auerbach ist fast bereit für die Badegäste und das Winterhalbjahr, allerdings fehlt noch ein wichtiges Ersatzteil, das für den Betrieb des Hubbodens notwendig ist. © Brigitte Grüner



Das Hallenbad Auerbach ist fast bereit für die Badegäste und das Winterhalbjahr, allerdings fehlt noch ein wichtiges Ersatzteil, das für den Betrieb des Hubbodens notwendig ist. Foto: Brigitte Grüner



Zum Hallenbad gehört ein Hubboden, der für die jüngsten Badegäste sehr wichtig ist. Beim Mutter-Kind-Schwimmen zum Beispiel wird der Hubboden so weit angehoben, dass im hinteren Bereich des Beckens die Wassertiefe bei nur 90 Zentimetern liegt, erklärt Schwimmmeisterin Stefanie Mohles.

Um den Hubboden zu bewegen, wird ein neues Aggregat benötigt. Das alte stammt aus dem Jahr 1971 und muss nun nach fast 50 Jahren ersetzt werden.

Die Leitung der Bäderbetriebe und die Stadtverwaltung hatten sich auch zeitig darum gekümmert und ein neues Aggregat bestellt. Rund 35 000 Euro wird es kosten.

Kein neuer Termin

Der Einbau war für vergangenen Montag vorgesehen. Allerdings rief die Lieferfirma an und sagte den Termin kurzfristig wieder ab, da der Monteur erkrankt ist. "Aktuell haben wir keinen neuen Termin erhalten", so Mohles.

Es hänge wohl davon ab, wie lange der Monteur krankgeschrieben wird. Einen genauen Öffnungstermin für das Hallenbad könne sie daher im Moment nicht nennen.

Die Vorbereitung der Hallenbadsaison lief in diesem Jahr ab Ende August an. In "normalen" Sommern erledigen das die Bademeister an Schlechtwetter-Tagen, was in diesem Jahr kaum der Fall war.

Ein Aggregat hat schlapp gemacht. Es muss ersetzt werden, damit der Hubboden genutzt werden kann. © Brigitte Grüner



Ein Aggregat hat schlapp gemacht. Es muss ersetzt werden, damit der Hubboden genutzt werden kann. Foto: Brigitte Grüner



Dennoch wäre die Öffnung am nächsten Montag – wäre nicht das defekte Aggregat — möglich. Das Becken wurde gereinigt, das Wasser ist bereits eingelassen und wird geheizt. Ein paar wenige Ersatzfliesen sind von den Mitarbeitern des Bauhofs verlegt worden.

Bis kommenden Sonntag, 16. September, bleibt noch das Freibad geöffnet. Ob die Sommerbadezeit doch noch verlängert wird, könne nur der Bürgermeister entscheiden, meint die Schwimmmeisterin. Er ist allerdings auf einer Tagung und erst am Montag wieder im Büro. Warme Temperaturen werden nach jetzigen Wetteraussichten bis mindestens Mitte nächster Woche erwartet.

BRIGITTE GRÜNER