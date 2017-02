Morsche Bäume weichen in Pegnitz der Bushaltestelle

Mitarbeiter des Bauhofs rückten an und entfernten kaputten Bestand — Raab: Nachpflanzung ist gesichert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Stadtrat hat erst am Mittwoch beschlossen, dass einige Bäume am ehemaligen PPP-Gelände fallen dürfen, und gestern rückten schon die Bauhofmitarbeiter mit einer Kettensäge an.

Mitarbeiter des Pegnitzer Bauhofs fällten Freitagvormittag Bäume auf dem Gelände des früheren Posthotels an der B 2. Einige von ihnen waren marode. © Kerstin Goetzke



Mitarbeiter des Pegnitzer Bauhofs fällten Freitagvormittag Bäume auf dem Gelände des früheren Posthotels an der B 2. Einige von ihnen waren marode. Foto: Kerstin Goetzke



Sechs große und ein paar kleinere Bäume wurden gefällt. Davon waren vier kaputt und krank. Ein Großer war von Innen weitgehend verfault und morsch. Diese Bäume hatten nur noch eine "geringe Vitalität", wie Bürgermeister Uwe Raab (SPD) erklärte.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten Dienstagnachmittag den Zustand der Bäume getestet. Gestern sperrten zeitweise zwei Arbeiter des städtischen Bauhofs die Straße, während drei ihrer Kollegen mit Hilfe einer Seilwinde die Bäume Richtung PPP-Areal fällten. Wenn die Bushaltestelle, die Platz für drei Busse bieten soll, entstanden sein wird, werden stattliche Bäume nachgepflanzt. Das betonte Raab.

Im Kurvenbereich der B 2 soll auf einem Teil des früheren PPP-Geländes eine Bushaltestelle entstehen. Einen Teil des Grundstücks hatte die Stadt bereits vom ukrainischen Unternehmer Juri Salnikov gekauft, weitere Grundstückskäufe stehen noch aus. Denn die Ortsdurchfahrt und der Gehweg sollen in diesem Bereich deutlich verbreitert werden. Hinzu soll eine Linksabbiegespur zum Wiesweiher kommen. Einer entsprechenden Vereinbarung mit dem staatlichen Bauamt stimmte der Stadtrat am Mittwoch zu.

kgoe