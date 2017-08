Motorradfahrer aus Bayreuth bei Unfall schwer verletzt

Gegen Leitplanke geprallt - Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geliefert - vor 7 Minuten

WARMENSTEINACH - Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Bayreuth ist am Dienstagvormittag auf dem Weg von Warmensteinach in Richtung Weidenberg schwer verletzt worden.

Kurz nach Ortsende Warmensteinach rutschte das Motorrad des Mannes, so berichtet es die Polizei, in einer Rechtskurve von der Straße ab und schleuderte mitsamt dem Fahrer in Richtung Schutzplanke. Der 63-Jährige wurde durch den harten Aufprall schwer verletzt und musste kurz darauf mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth transportiert werden.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Während der Unfall aufgenommen und die stark beschädigte Maschine geborgen wurde, war die Staatsstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Bisher ist noch unklar, was zum Abrutschen des Motorrads geführt hatte. Daher dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an.

