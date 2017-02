MSC Pegnitz hat sich Erfolge hart erarbeitet

Viele Wochenenden trainiert — 80-Jahr-Feier steht heuer an

PEGNITZ - Gerade so eine schwarze Null hat der Motorsportclub (MSC) im vergangenen Jahr geschrieben. Wurde neben viel Zeit, doch auch einiges an Geld investiert – unter anderem in die Anschaffung eines zweiten Allradtraktors und von vier Kindermotorrädern.

„50 Prozent unserer Mitglieder sind nicht älter als 27 Jahre“, sagt der Vorsitzende des MSC Pegnitz, Axel Kolb (rechts). Der 37-Jährige fährt seit seinem fünften Lebensjahr Motocross. Links im Bild ist Schatzmeister Albrecht Sonntag. Er drängte darauf, dass der Verein etwas mehr sparen solle. © Uwe Renners



Dem Kassenbericht im Gasthaus Peter schickte Schatzmeister Albrecht Sonntag einen Überblick über die Mitgliederentwicklung voraus. Nach Austritten und Neuaufnahmen habe der MSC Pegnitz aktuell 218 Mitglieder. Davon sind 36 weiblich und 182 männlich. Bei 62 Mitgliedern handelt es sich um Kinder und Jugendliche, bei 156 um Erwachsene.

Die Jahresbilanz ergab eine minimale schwarze Null. Dazu merkte Sonntag an, dass ein finanzieller Rückhalt von etwa zehn Prozent der Einnahmen angestrebt werden sollte. Dann wäre der Verein auch für besondere Ausgaben im Bedarfsfall gerüstet. Geringfügige Gewinne ergaben sich aus dem Wirtschaftsbetrieb in Scharthammer und dem Erlös aus dem Verkauf von Motorrädern.

Neue Fahrzeuge gab es unter anderem für die Kartfahrer, die wieder acht Trainings planen. Sie haben zum Teil sehr junge Teilnehmer, für die Pedalverlängerungen nötig sind. Für die Jugendarbeit mit den 15-Jährigen und Älteren wurden zwei Kindermotorräder mit 250 Kubikzentimetern Hubraum gekauft. Für den Einstieg der Jüngeren in den Zweirad-Motorsport erstand der Verein wegen der häufigeren Stürze bei diesen Fahrern zwei gebrauchte Motorräder mit 50 Kubikzentimeter.

Auf der stattlichen, mit 13 Themen bestückten Tagesordnung stand vor allem die turnusgemäße Nachwahl einzelner Vorstandsmitglieder. Bei 26 stimmberechtigten Teilnehmern wurden bei der Hauptversammlung Alexander Kolb als Vorsitzender, Sonntag als Schatzmeister, Torsten Sauck als Schriftführer, Ralf Schaardt als Sportleiter und Sabrina Schwarz als Revisorin bestätigt. Zweite Revisorin wurde Inge Scherzer. Als Syndikus wurde Dr. Matthias Weiß gewählt.

Positives Echo

Ein äußerst positives Echo für die als Einzelfahrer und Vereinsmannschaft erzielten Erfolge auf deutscher Ebene habe der Verein auch in der Pegnitzer Öffentlichkeit sowie in der bayerischen Sportwelt gefunden, berichtete der Vorsitzende. Er zeigte aber auch auf, dass für diese Leistungssteigerung im Zwei- und Vierradbereich hart gearbeitet wurde.

Kart- und Slalomtrainings MX sowie Trialcamps: Ganze Wochenenden seien dem Training gewidmet worden. Professionelle Instruktoren wurden eingeladen, um dem Nachwuchs das Motorradfahren zu lernen. Eifer beim Training und beim vereinsinternen Wettkampf sei die Grundlage, dass sogar das Erfolgsjahr 2015 getoppt werden konnte. Ein Trainerausbildungskurs wurde absolviert. Intensiv war die ADAC-Schulung mit Themen von Ernährung über Psychologie und Gewaltprävention bis zum Verhalten gegenüber Kindern und Eltern.

Darüber hinaus fielen auf dem Vereinsgelände zahlreiche Arbeitsstunden an, vor allem um die Halle abzudichten. Liegt doch der Einlauf in die Zisterne etwa 20 Zentimeter über dem Ablauf der Regenrinne. Dadurch stand die Halle bei Regen schnell unter Wasser. Mit Traktor und Tiefengrubber will der MSC die Probleme bei der Präparation der Motorcross-Strecke in Griff kriegen – sei es bei Trockenheit als auch bei Nässse.

Tag der Offenen Tür

Die bewährte Jahresplanung der Zweirad-Sparte wird heuer ergänzt um einen Tag der Offenen Tür mit Aktivitäten anlässlich der 80-Jahr-Feier des MSC Pegnitz. Zweimal findet wieder das ADAC MX und Trialcamp statt. Für die sieben geplanten Trainingswochenenden werden noch Helfer gesucht. Saison-Opening ist im April. Ein Workshop zum Thema „Fahrwerk“ mit Infos rund um Funktion, Einstellung und Setting ist ebenso geplant wie ein halb theoretischer, halb praktischer Workshop „Reifen“. Sportleiter Ralf Schaardt verwies zudem auf den monatlichen Stammtisch, jeweils mittwochs auf dem Vereinsgelände.

Detailliert war auch der Bericht von Horst Scherzer über die Automobil-Sparte. Mannschaftstitel gewann der MSC Pegnitz mit seinem 15-köpfigen Team in den Serien Franken-Slalom-Pokal, Regionalpokal Oberfranken und Nord-Ost-Oberfränkischer Pokal. Besonders erwähnenswert war die Leistung von Philipp Varlemann. Er startete wie berichtet im Bundesendlauf im Autoslalom der Junioren in Walldorf/Hockenheim und schaffte es auf den dritten Platz.

Am Ende der Versammlung wurde einstimmig das neue Vereinslogo genehmigt. Positiv stellte man sich auch zum Vorschlag, einen zweiten Schatzmeister zuzulassen. Dafür sei allerdings eine Satzungsänderung nötig. Einstimmig wurde der Vorstand deshalb beauftragt, die Verfassung zu überarbeiten sowie nötige Veränderungen durch Notar und ADAC prüfen zu lassen. Insbesondere solle erreicht werden, dass der Vorstand nicht in vollem Umfang mit seinem Privatvermögen haftet und die Gemeinnützigkeit des Clubs erhalten bleibt.

