"Mühlentaugliche Wassermenge muss wieder her"

PEGNITZ - Mit einem offenen Brief an das Wasserwirtschaftsamt hat der Pegnitzer Martin Wiesend auf den NN-Bericht "Leck in der Schlossstraße: Schuld ist ein undichter Düker" vom 11. August reagiert. Darin fordert er die Verantwortlichen auf, endlich ihrer Aufgabe gerecht zu werden und das einzigartige Pegnitzer Wassersystem instand zu setzen.

Mit ein paar Sandsäcken hat das Wasserwirtschaftsamt den Düker provisorisch abgedichtet, so dass wieder Wasser in den Mühlbach und von dort in den Wasserberg läuft. © Richard Reinl



Wiesend freut sich, dass das Wasserwirtschaftsamt (WWA) nunmehr seine Zuständigkeit für das Pegnitzer Wassersystem anerkannt hat und aktiv geworden ist. Der Betreiber des Gesundheitszentrums weiter in seinem Schreiben: "Ebenso freut es mich, dass Sie eine erste provisorische Maßnahme mit Sandsäcken am Düker in der Schlossstraße veranlasst haben, die die Situation immerhin vorübergehend ein wenig verbessert.

Auf der Website des WWA steht gleich ganz oben unter den Aufgaben ". . . Bäche und Flüsse pflegen und entwickeln." Diese Aufgabe ist – bezogen auf das Pegnitzer Wassersystem – jahrzehntelang sträflich vernachlässigt worden. Somit ist jetzt umfassender Handlungsbedarf gegeben.

Der Reihe nach beschrieben geht es um Folgendes: Das Wehr in Höhe der Tennisplätze hat die Fichtenohe geteilt und hatte vor allem die Aufgabe, den ständigen Zufluss einer mindestens ausreichenden Wassermenge zum Mühlbach sicherzustellen. Der Zufluss musste so stark sein, dass er drei hintereinander am Mühlbach liegende Mühlen antreiben konnte. Dieses Wehr wurde vor einigen Jahren abgerissen (auf wessen Veranlassung weiß ich nicht), wodurch einen Großteil des Jahres über die nötige Wassermenge nicht mehr in den Mühlbach fließt.

Da das System auf diese Weise aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, reicht die Wassermenge auch nicht mehr aus, um den Düker in der Schlossstraße ständig mit ausreichend Wasser zu beschicken. Dass dieser zusätzlich wegen eines miserablen Erhaltungszustands auch noch undicht geworden ist, verschärft die Lage weiter. Schließlich kommt auf diese Weise die vorgesehene Wassermenge auch nicht mehr zum Einlauf des Wasserbergs, der eine Karst-Sehenswürdigkeit von weit mehr als nur regionalem Rang ist.

Es ist also nicht so, dass die Trockenheit primär der Grund wäre, dass der Düker nicht mehr die vorgesehene Wassermenge "befördert", sondern es ist die komplett unterlassene Instandhaltung beider Wasserbauwerke: Selbst der Laie sieht das beim Blick auf den Beton am Düker. Trotz längerer Dürreperiode wurden früher Mühlräder mit dem Wasser des Mühlbachs betrieben – beim heutigen Anblick in der Schlossstraße kaum mehr vorstellbar.

Die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gebietet den Erhalt des einzigartigen Naturdenkmals Wasserberg, dessen Durchfluss bis vor dem Abbruch des Wehrs an den Tennisplätzen viel stärker war.

Wenn das Wasserwirtschaftsamt seinem eigenen Anspruch gerecht werden will, Bäche und Flüsse zu pflegen, muss es jetzt umfassend und nachhaltig handeln. Das Wehr an der Flussteilung muss wieder aufgebaut werden und der Düker bedarf einer Generalsanierung. Nur wenn die ursprüngliche "mühlentaugliche" Wassermenge wieder dauerhaft sichergestellt ist, kann von einer "Pflege der Flüsse" ernsthaft die Rede sein.

Frau Merz und Frau Künzl, bitte veranlassen Sie alles fachlich notwendige, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Ein paar Sandsäcke reichen mit Sicherheit nicht aus. Bleibt zu wünschen, dass auch die Politik dieses Thema in Zeiten des Wahlkampfs unterstützt."